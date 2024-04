Wetter in Valldemossa: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 16. bis 23. April 2024 (16.4.2024)

Frühlingshafte Wärme und vereinzelte Regentropfen – Das Wetter in Valldemossa bis zum 23. April 2024

ValldemossaValldemossa, die malerische Gemeinde im Herzen der Serra de Tramuntana auf Mallorca, genießt auch in dieser Frühlingswoche vom 16. April bis zum 23. April 2024 ein bevorzugtes Wetter. Sonnige Tage mit einer angenehmen Brise sorgen für perfekte Bedingungen, um die wunderschöne Natur und die historischen Gassen Valldemossas zu erkunden.

Sonniger Start in die Woche mit angenehmen Temperaturen

Die Wetterwoche in Valldemossa startet mit einem klaren Himmel am Dienstag, dem 16. April, bei einer angenehmen Temperatur von 17°C und einer leichten Windgeschwindigkeit von 3 km/h. In der Nacht lässt die Feuchtigkeit von 60 Prozent die Sterne besonders funkeln und das Barometer zeigt einen stabilen Druck von 1017 hPa. Die Sonne begrüßt die Besucher und Bewohner bereits um 05:09 Uhr und verabschiedet sich um 18:28 Uhr wieder.

Gedeckter Himmel und sanfte Brisen

Der darauffolgende Mittwoch, der 17. April, hält einen überwiegend bedeckten Himmel bereit, aber mit der gleichen gemäßigten Temperatur von 17°C. Eine leichte Windzunahme auf 5 km/h könnte für etwas mehr Bewegung im Haar sorgen, während die Luftfeuchtigkeit konstant bei 60 Prozent bleibt. Trotz des bedeckten Himmels bleibt der Regenschirm wahrscheinlich zusammengeklappt, da lediglich ein erhöhter atmosphärischer Druck von 1015 hP verzeichnet wird.

Kurze Regenepisode unterbricht den Sonnenschein

Am Donnerstag, dem 18. April, sollten Spaziergänger in Valldemossa einen kleinen Schirm oder eine Regenjacke mitführen, denn es wird leichter Regen bei 15°C erwartet. Das Beisammensein wird durch den Wind mit 4 km/h und eine steigende Luftfeuchte von 75 Prozent unwiderstehlich gemütlich. Während der Tag von Wolken begleitet wird, klärt sich der Nachthimmel wieder auf, und das Quecksilber im Barometer klettert auf 1016 hPa.

Das strahlende Blau des Himmels kehrt zurück

Ab Freitag, dem 19. April, scheint die Sonne wieder in voller Pracht über Valldemossa und verwöhnt die Einwohner und Gäste mit klarem Himmel und Temperaturen bis zu 18°C. Der Wind hält sich mit 4 km/h zurück und die relative Feuchtigkeit sinkt auf angenehme 40 Prozent. Der Luftdruck steigt auf erfrischende 1022 hPa, was für klare Sicht auf die umliegenden Berge sorgt.

Ausgeglichene Wetterlage bis zum Wochenende

Die folgenden Tage bis zum 23. April erfreuen das Städtchen mit gleichmäßigem Wetter: Klarer Himmel, Temperaturen, die sich um 18°C bis 19°C einpendeln, und ein moderater Wind, der das mediterrane Flair untermalt. Der Sonnenaufgang am frühsten, am Samstag um 05:02 Uhr, lädt zu frühen Ausflügen ein, und die Sonnenuntergänge versprechen romantische Abende bis zum letzten Licht um 18:35 Uhr.

Das perfekte Wetter, um Valldemossa zu genießen

Das wechselnde Schauspiel von klarer Weite und sanften Wolkenbildern bietet ideale Bedingungen, um das Erbe Valldemossas zu entdecken. Vom legendären Kartäuserkloster bis zu den Spuren des Komponisten Chopin – das Wetter ist ein großzügiger Begleiter für erlebnisreiche Tage. Mit einer harmonischen Mischung aus Sonnenschein und erfrischendem Wind lässt sich das Leben auf der Insel in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:59:19. +++