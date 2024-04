Wetter Santa Margalida (16.4.2024 bis 23.4.2024): Prognose und Trends für die nächste Woche (16.4.2024)

Wettertrend für Santa Margalida: Sonne und leichte Regenschauer

Das Wetter in Santa Margalida zeigt sich in der kommenden Woche von seiner abwechslungsreichen Seite. Während die Tage größtenteils sonnig gestaltet sind, mischen sich gelegentlich leichte Regenschauer dazwischen. Erfahren Sie in unserer Wettervorhersage, was Sie vom 16. April bis zum 23. April 2024 in Santa Margalida erwarten können.

Die Wetterlage in Santa Margalida im Detail

Zum Start der Woche begrüßt uns der 16. April mit teilweise bewölkten Himmelszügen, aber einer angenehmen Höchsttemperatur von 19°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h eher sanft und die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 54 Prozent.

Der folgende Tag, der 17. April, kühlt mit 12°C spürbar ab und es wird leichter Regen erwartet. Der Wind weht etwas kräftiger und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 84 Prozent an.

Am 18. April setzt sich die leichte Regentendenz bei 14°C fort, der Wind nimmt zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 9 km/h. Auch an diesem Tag bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 75 Prozent recht hoch.

Ein Umschwung erfolgt am 19. April, wo wir einen klaren Himmel und Sonnenschein bei Temperaturen von 16°C genießen können. Mit einer sinkenden Luftfeuchtigkeit und einem stabilen Luftdruck verspricht der Tag ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

In das Wochenende starten wir mit perfektem Wetter: Der 20. und 21. April verwöhnen uns mit klarem Himmel und Temperaturen um 19°C bzw. 18°C. Mit konstantem Luftdruck und geringer Windgeschwindigkeit stehen entspannten Frühlingstagen nichts im Weg.

Den Abschluss der Woche bildet der 22. April, der ebenfalls mit 18°C und klarem Himmel besticht. Gegen Ende des Prognosezeitraums, am 23. April, ziehen zwar vereinzelt Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben stabil bei 19°C und der Wind hält sich mit 5 km/h in Grenzen.

Wettervorhersage für Santa Margalida im Wochenüberblick

Die Frühlingswoche in Santa Margalida bietet somit alles, was das Herz begehrt: Von sonnigen Tagen bis hin zu erfrischenden Regenschauern. Die Werte schwanken zwischen angenehmen 12°C und warmen 19°C. Mit dieser Prognose können Sie perfekt Ihre Pläne für die bevorstehende Woche anpassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:52:48. +++