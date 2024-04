Wetter Santanyí (16.04.24 bis 23.04.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen auf Mallorca

Wettervorhersage für Santanyí: Ein Blick auf die kommende Woche

Das Wetter in SantanyíSantanyí auf Mallorca, einem der bezauberndsten Orte der Balearen, zeigt sich in der Woche vom 16. April bis zum 23. April 2024 von seiner angenehmeren Seite. Die Sonne lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und entspannten Stunden am Strand ein, während die Temperaturen für Frühjahrsaktivitäten geradezu ideal sind.

Start in die Woche mit leichten Wolken

Der Dienstag, der 16. April, begrüßt uns mit einer leichten Bewölkung und Temperaturen um die 17°C. Ein schwacher Wind mit etwa 5 km/h sorgt für eine erfrischende Brise. Abgerundet wird der Tag mit einer Luftfeuchtigkeit von 68% und einem Luftdruck von 1016 hPa. Die Sonne geht um 05:08 Uhr auf und verabschiedet sich um 18:25 Uhr.

Nässe und Abkühlung in der Wochenmitte

Auch der Mittwoch, der 17. April, zeigt sich mit leichten Regenschauern und einer mäßigen Temperatur von 13°C. Bei nahezu identischen Windverhältnissen steigt die Luftfeuchtigkeit auf 80%. Der darauffolgende Donnerstag bleibt bei 15°C ebenfalls nass, mit leichtem Regen und einer frischen Brise von 8 km/h.

Sonnenreiche Tage voraus

Ab Freitag, den 19. April, können wir uns auf eine klare Sicht freuen, da der Himmel sich komplett aufklart und die Temperaturen erneut auf 17°C steigen. Die folgenden Tage bis zum 23. April versprechen ebenfalls überwiegende Sonne mit leichten Temperaturanstiegen bis zu 19°C und einem milden Wind von bis zu 12 km/h.

Fazit: Frühlingssonne und milde Brisen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Santanyí für die bevorstehende Woche mit viel Frühlingssonne und angenehm milden Brisen aufwarten wird, ideale Bedingungen für alle, die die Osterferien auf Mallorca genießen möchten. Vom leichten Nieselregen zu Wochenmitte mal abgesehen, stehen uns herrlich warme und sonnige Tage bevor, die einladen, die vielfältige Natur und Kultur Santanyís zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:54:08. +++