Wetteraussichten für Campos (15.04.24 bis 22.04.24): Temperaturtrends und Niederschlagsrisiko

Wetterprognose für Campos auf Mallorca: Sonne, Regen und Frühlingstemperaturen

Der Frühling zeigt sich auf der beliebten Baleareninsel Mallorca in dieser Woche von einer wechselhaften Seite. Während in Campos zeitweise starke Sonnenstrahlen und angenehm warme Temperaturen dominieren, können gelegentlich Regenschauer die Urlaubsstimmung trüben. Unsere detaillierte Wettervorhersage liefert Ihnen alle Informationen, die Sie für die bevorstehende Woche benötigen.

Die Wetterlage in Campos im Detail

Beginnend am Montag, den 15. April 2024, müssen sich die Einwohner und Besucher von Campos auf leichten Regen einstellen. Die Temperaturen liegen bei sommerlichen 28°C, doch der leichte Wind mit einer Geschwindigkeit von nur 4 km/h wird kaum Abkühlung bringen. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit beträgt 61%, was für ein eher schwülwarmes Klima sorgt - perfekt für alle, die es lieben, die Frühlingswärme in vollen Zügen zu genießen.

Der Dienstag hält bei 25°C ähnliche Bedingungen bereit, wobei leichte Regenschauer erneut erwartet werden. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 83% deutet auf ein feuchtwarmes Klima hin. Das barometrische Druckniveau von 1019 hPa lässt jedoch eher stabile Wetterverhältnisse erwarten.

Am Mittwoch klart der Himmel über Campos auf, und es werden 28°C und klarer Himmel angekündigt, was für ausgedehnte Strandspaziergänge oder die Entdeckung der mallorquinischen Kultur ideal ist. Mit einer leichten Brise und einer Luftfeuchtigkeit von 66% bietet dieser Tag die optimalen Bedingungen für sämtliche Freiluftaktivitäten.

Die zweite Wochenhälfte startet am Donnerstag mit ähnlichen Termperaturen von 29°C, doch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für leichten Regen und leicht gestiegenen Windgeschwindigkeiten. Am Freitag setzt sich dann mit mäßigem Regen die nasse Phase fort. Die Temperaturen verweilen trotz des Niederschlags bei warmen 25°C, allerdings könnte der Regen für eine planvolle Gestaltung der Außenaktivitäten sorgen.

Das Wochenende zeigt sich wieder von einer freundlicheren Seite: Am Samstag erwarten wir nur noch vereinzelte Wolken am Himmel und eine angenehme Höchsttemperatur von 25°C. Am Sonntag setzt sich das meist klare Wetter mit wenigen Wolken und wiederum 27°C fort. Der folgende Montag verspricht dann bei 28°C erneut viel Sonne bei klarer Sicht.

Was bedeutet diese Wetterlage für Ihre Planungen?

Die aktuelle Wetterlage in Campos lädt zu den verschiedensten Aktivitäten im Freien ein. Ob Sie nun einen entspannten Tag am Strand verbringen möchten, durch die malerischen Gassen Campos schlendern oder die lokale Gastronomie entdecken wollen – es ist für nahezu jeden Geschmack und jede Gelegenheit etwas dabei. Insbesondere an den Sonnentagen sollten Sie jedoch nicht vergessen, ausreichenden Sonnenschutz zu nutzen, da die Frühlingssonne bereits sehr intensiv sein kann.

Die Wettervorhersage für Campos wird täglich aktualisiert, sodass Sie stets über die neuesten Veränderungen informiert sind. Planen Sie Ihre Aktivitäten mit unserer Hilfe und genießen Sie Ihren Aufenthalt im wunderschönen Campos auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:29:54. +++