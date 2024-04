Wetteraussichten für Capdepera: Sonnige Tage und leichte Regenschauer erwartet (16.4.2024)

Wettervorhersage für Capdepera - Mallorca vom 16. bis 23. April 2024

Das frühlingshafte Wetter in CapdeperaCapdepera bringt in den kommenden Tagen sowohl Sonnenschein als auch leichte Regentropfen mit sich. Erfahren Sie hier, was Sie von den Wetterbedingungen in dieser malerischen Gemeinde im Nordosten Mallorcas erwarten können.

Mit Temperaturen die sich zwischen angenehmen 12°C und milden 16°C bewegen, verspricht die Wetterlage der nächsten Woche Idealbedingungen für touristische Aktivitäten oder einen gemütlichen Spaziergang entlang der Küste von Capdepera.

Wetterüberblick für das Wochenende und die nächste Woche

16. April 2024 (Dienstag): Der Tag beginnt mit aufgelockerten Wolken. Die Temperaturen erreichen 15°C, begleitet von einer sanften Brise mit 7 km/h Windgeschwindigkeit. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 75%, was für eine gewisse Frische sorgen kann. Sonnenaufgang und -untergang versprechen schöne Farbenspiele am Himmel um 05:06 Uhr bzw. um 18:24 Uhr.

17. April 2024 (Mittwoch): Leichter Regen kann den Tag über begleiten, mit Temperaturen die auf 12°C abkühlen. Der Wind hält sich mit 6 km/h zurück, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 79%. Ein Regenschirm sollte nicht fehlen, falls Sie sich im Freien aufhalten.

18. April 2024 (Donnerstag): Mit moderatem Regen und 13°C sollten Sie an diesem Tag besonders auf schützende Kleidung achten. Der Wind wird etwas stärker mit 13 km/h und die Luftfeuchtigkeit bleibt bei 79%. Die Natur wird die Feuchtigkeit für ein grüneres Mallorca nutzen.

19. April 2024 (Freitag): Ein klarer Himmel lässt die Sonne ungehindert scheinen und die Temperaturen klettern auf angenehme 15°C. Mit einem leichten Wind von 11 km/h können Sie die frische Luft genießen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt deutlich auf 47%, was die Atmosphäre sehr angenehm macht.

20. April 2024 (Samstag): Mit weiterhin klarem Himmel und 16°C wird es ein idealer Tag für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten. Der Wind bleibt mit 4 km/h fast unbemerkbar und die Luftfeuchtigkeit bei 61% sorgt für eine frische Brise.

21. April 2024 (Sonntag): Die klaren Bedingungen setzen sich fort, wieder mit 16°C und etwas stärkeren Windverhältnissen. Die 10 km/h Wind bieten eine willkommene Abkühlung bei einer Luftfeuchtigkeit von 58%.

22. April 2024 (Montag): Auch am Montag erwarten wir einen klaren Himmel und 16°C. Der Wind hält sich konstant bei 10km/h und die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 59% im angenehmen Bereich.

23. April 2024 (Dienstag): Abschließend rechnen wir mit zerstreuten Wolken und stabilen 16°C. Eine milde Brise mit 5 km/h wird Sie durch den Tag begleiten, während die Luftfeuchtigkeit bei 58% liegt und somit für ein ausgeglichenes Klima sorgt.

Machen Sie das Beste aus dem zu erwartenden Wetter und genießen Sie die abwechslungsreichen Bedingungen in Capdepera. Die Mischung aus Sonnenschein und Regen wird die Natur zum Leben erwecken und bietet Ihnen somit schöne Momente im Freien.

Hinweis zum UV-Index und Sonnenschutz

Obwohl der Himmel überwiegend klar sein wird, denken Sie bitte daran, sich ausreichend gegen die Sonne zu schützen. Der UV-Index kann trotz milder Temperaturen ansteigen, weshalb Sonnencreme und Schutzkleidung empfohlen sind.

