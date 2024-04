Wetteraussichten für Maria de la Salut: Eine Aprilwoche mit Sonne und leichten Schauern (16.4.2024)

Die kommende Woche in Maria de la SalutMaria de la Salut verspricht eine Mischung aus Sonnenschein und leichten Regenschauern, die den Besuchern und Einheimischen der Region eine typisch frühlingshafte Wetterlage bescheren.

Wetterüberblick für Maria de la Salut (16.04.2024)

Am Dienstag den 16. April startet Maria de la Salut mit angenehmen 22°C und vereinzelten Wolkenfeldern, die den Himmel zieren. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten um 3 km/h dürfte die Temperaturen angenehm auffrischen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von rund 41% und einem Luftdruck von 1015 hPa sind die Bedingungen ideal für lange Spaziergänge und Erkundungen im Freien.

Wetterprognose für die Woche vom 17. bis 23. April 2024

Mittwoch und Donnerstag bringen mit leichtem Regen Kühle in die Region. Die Temperaturen sinken auf 13°C bzw. 14°C, was den Frühling kurzzeitig in den Hintergrund treten lässt. Der Wind bleibt mäßig und die Luftfeuchtigkeit steigt, was für eine frische Brise sorgt.

Mit dem Freitag kehrt jedoch der Sonnenschein deutlich zurück. Ein klarer Himmel und Temperaturen von bis zu 18°C sorgen für einen wundervollen Frühlingstag. Der Samstag bleibt äußerst sonnig mit Höchsttemperaturen von 22°C, was perfekte Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten bietet.

Das Wochenende hält den klaren Himmel mit Temperaturen um die 19°C aufrecht, und am Montag klettert das Thermometer wieder auf 20°C. Die Woche wird mit nur einigen wenigen Wolken am Dienstag beendet, was das ideale Wetter für einen Ausflug oder eine Veranstaltung im Freien darstellt.

Werfen Sie einen Blick auf unsere weiterführenden Wetterberichte und genießen Sie die frischen Morgenstunden und die Temperaturabfälle bei Sonnenuntergang, die jeweils um 4:58 Uhr bzw. 18:33 Uhr am Mittwoch stattfinden.4:58 Uhr18:33 Uhr

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:43:29. +++