Wetteraussichten für Palma: Sonnenschein und milde Temperaturen vom 16. bis 23. April 2024 (16.4.2024)

Prachtvolles Frühlingswetter erwartet Palma

Blaue Himmel und angenehme Temperaturen - so präsentiert sich das Wetter in Palma vom 16. bis zum 23. April 2024. Touristen und Einheimische können sich auf ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und entspannte Tage am Strand freuen. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über das Wetter der kommenden Woche wissen müssen, um Ihre Pläne entsprechend ausrichten zu können.

Wunderschöne Tage stehen bevor

Der Dienstag, 16. April, startet mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 18°C, begleitet von einer leichten Brise mit nur 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei gemäßigten 64%, während der Luftdruck bei 1016 hPa stabil bleibt. Genießen Sie die frühen Morgenstunden mit einem malerischen Sonnenaufgang um 5:10 Uhr und erleben Sie einen langen Tag bis zum romantischen Sonnenuntergang um 18:27 Uhr.

Am Mittwoch ziehen über Palma dichte Wolken auf, die das blaue Firmament verbergen. Dennoch bleibt es mit 17°C mild, und der Wind frischt mit 7 km/h etwas auf. Das Wetter lädt noch immer zu einem Spaziergang an der frischen Luft ein, dafür sorgt auch der verringerte Feuchtegehalt von 56% und der gleichbleibende Luftdruck.

Das Wetter schlägt am Donnerstag eine feuchtere Note an, wenn leichter Regen bei 14°C frische Niederschläge bringt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 79% und sanften Böen bei 5 km/h bleibt das Wetter jedoch gemütlich. Der Regen wird der Natur guttun und die Insel in ein sattes Grün tauchen.

Sonnige Aussichten für das Wochenende

Das Wetter klärt sich wieder auf, und am Freitag ist der Himmel über Palma erneut klar, mit einem bezaubernden Blau und Temperaturen, die bis zu 19°C klettern. Mit einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von nur 33% und einem leichten Wind mit 6 km/h können Sie herrlich durchatmen und die wärmenden Sonnenstrahlen genießen.

Das Wochenende beginnt spektakulär: Am Samstag bleiben die Temperaturen mit 18°C angenehm, und der Himmel zeigt sich von seiner klarsten Seite. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1020 hPa, ideal für jegliche Freizeitaktivitäten. Der Sonntag empfängt uns mit einem Hoch von sommerlichen 21°C und auch der Montag verspricht mit 20°C und ein paar vereinzelten Wolken weiterhin bestes Wetter.

In die neue Woche starten wir mit leicht bewölktem Himmel, während das Thermometer immer noch freundliche 18°C anzeigt. Am Dienstag und Mittwoch weht ein leichter Wind mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu auf 52%.

Ausblick auf die gesamte Woche

Zusammengefasst erwartet uns in Palma eine Woche voller Sonnenschein und Frühlingswärme, ideal für Ausflüge ins Grüne, gemütliche Kaffeehausbesuche oder entspannte Stunden am Strand. Die abendlichen Sonnenuntergänge bieten ein perfektes Panorama, um den Tag in Ruhe ausklingen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:46:53. +++