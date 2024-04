Wetteraussichten für Selva: Sonnige Tage und leichte Frühlingsbrisen vom 16.04.2024 bis 23.04.2024

Frühlingshaftes Wetter in Selva: Eine Woche voller Sonne und milder Brisen

Die Wetterprognose für Selva auf Mallorca verspricht angenehme Temperaturen und überwiegend klaren Himmel im Zeitraum vom 16. April bis 23. April 2024. Beruhigende Frühlingsbrisen und gemäßigte Luftfeuchtigkeit begleiten die nächsten Tage, während die Sonne das pittoreske Landschaftsbild der Region erhellt. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Aktivitäten unter dem strahlend blauen Himmel Mallorcas planen können.

Die aktuelle Wetterlage in Selva

Am Dienstag, dem 16. April, lädt das Wetter mit 21°C und lediglich einigen wenigen Wolken dazu ein, die Natur zu genießen. Der sanfte Wind lässt die Blätter zart rascheln, während die Luftfeuchtigkeit bei 39% für ein angenehmes Klima sorgt.

Im Laufe der Woche zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite – die Temperaturen sinken auf 14°C am 17. April unter einer dichten Wolkendecke. Doch sorgen Sie sich nicht, dies ist nur ein kurzer Auftritt der Wolken, bevor die Sonne die Oberhand gewinnt.

Einen kleinen Dämpfer erleben wir am 18. April, wo leichter Regen das sonnige Bild trübt und für eine erfrischende Abkühlung bei 13°C sorgt. Genießen Sie den Klang der sanften Regentropfen – ein idyllisches Szenario für eine Pause vom Alltag.

Erholung unter Selvas Sonne

Den Regenschirm können Sie ab dem 19. April wieder getrost Zuhause lassen, denn ein klarer Himmel und angenehme 19°C laden zu Outdoor-Aktivitäten ein. Ein leichter Wind, der am 20. April sogar bis auf 2 km/h zurückgeht, macht den Tag perfekt für eine Wanderung oder Radtour durch die zauberhafte Umgebung von Selva.

Die Sonnenauf- und Untergangszeiten versprechen ausgedehnte Tage, ideale Bedingungen, um die bezaubernde Landschaft Mallorcas voll auszukosten. Die Sonne grüßt Sie bereits ab etwa 05:00 Uhr und verabschiedet sich langsam mit einem spektakulären Farbspiel um 18:30 Uhr.

Blick auf die kommenden Tage

Das Wochenendwetter präsentiert sich ereignisreich mit klarem Himmel und Temperaturen um die 19°C. Diese Bedingungen halten bis in die neue Woche an, wobei am 22. April ein leichter Temperaturrückgang auf 18°C zu verzeichnen ist. Am 23. April kündigt sich dann wieder ein Anstieg auf erfreuliche 20°C an, begleitet von wenigen Wolken.

Fazit: Wetter in Selva

Gepäckte Tage unter der mallorquinischen Sonne warten auf Sie in Selva. Ob Sie entspannte Stunden im Freien planen oder die kulturellen Angebote der Insel erkunden möchten – das Wetter spielt mit. Vergessen Sie nicht, sich mit Sonnenschutz auszurüsten, denn die UV-Strahlung kann gerade im Frühling bereits kräftig sein.

