Wetterprognose Llubí Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 16.04.2024 bis 22.04.2024

Wetter Llubí: Ihr 7-Tage-Ausblick

Genießen Sie das frühlingshafte Wetter und die sanften Brisen der kommenden Woche in Llubí, einer malerischen Gemeinde im Herzen Mallorcas. Wir blicken auf einen Mix aus Sonnenschein, leichten Regenschauern und klarer Himmel, ideal für alle Freizeitaktivitäten oder entspannte Tage in der malloquinischen Natur.

Wetterübersicht für Llubí

Dienstag, 16. April 2024: Wetteraussichten für Llubí

Mittwoch bis Freitag: Wechselhaftes Wetter erwartet Sie Am Mittwoch und Donnerstag, dem 17. und 18. April, packen Sie am besten Ihren Regenschirm ein. Bei Temperaturen von 14°C ist leichter Regen vorhergesagt, perfekt um die Insel in ihrem grünen Kleid zu erleben. Freuen Sie sich auf erfrischende Spaziergänge bei mäßigem Wind und relativ hoher Luftfeuchtigkeit. Nach einem klaren Freitag mit 19°C und geringer Luftfeuchtigkeit, begrüßt Sie das Wochenende mit blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein.

Samstag und Sonntag: Perfektes Freizeitwetter Der Samstag, der 20. April, verwöhnt Sie mit 22°C und einem wolkenlosen Himmel - ideal für Strandbesuche oder eine Wanderung durch die Tramuntana. Am Sonntag bleibt das Thermometer bei angenehmen 20°C und verspricht mit einem klaren Himmel und frischen Winden einen energiereichen Start in die neue Woche.

Wetter Finale: Sonnige Aussichten zum Wochenstart

Auch der Montag, der 22. April, und der darauf folgende Dienstag erstrahlen in Sommerlaune mit Temperaturen von 19°C und 21°C und wenig bis keinen Wolken am Himmel. Mit einer leichten Brise und angenehmer Luftfeuchtigkeit sind die Tage in Llubí perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Die frühen Sonnenaufgänge und späten Sonnenuntergänge laden zu langen, genussvollen Tagen ein.

