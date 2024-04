Wettervorhersage Ariany, Mallorca: Klare Frühlingstage und leichte Schauer (16.04.24 - 23.04.24)

Frühlingshafte Aussichten für Ariany: Sonne, Wolken und zeitweilige Regenschauer

Die kommende Woche in Ariany auf Mallorca verspricht eine Mischung aus sonnigen Tagen und zeitweiligen Niederschlägen, ideal für diejenigen, die sowohl das warme Frühlingswetter genießen als auch die frische Luft nach einem kurzen Regenschauer schätzen. Lesen Sie weiter, um alle Einzelheiten zu erfahren.

Wetterentwicklung in Ariany: 16.04.24 bis 23.04.24

Am Dienstag, den 16. April, präsentiert sich der Himmel über Ariany größtenteils mit aufgelockerten Wolken. Mit Höchsttemperaturen von angenehmen 21 Grad Celsius und einem leichten Wind von 3 km/h ist es ein idealer Tag, um die Insel zu erkunden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 48%, und der Luftdruck bei stabilen 1016 hPa.

Der Mittwoch bringt einen Wechsel, denn leichte Regenschauer ziehen über Ariany und sorgen für eine Abkühlung auf 13 Grad Celsius. Auch der Wind nimmt leicht zu und erreicht Geschwindigkeiten bis zu 5 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 82%. Ein Tag, um vielleicht eine der gemütlichen Cafés oder Museen zu besuchen.

Leichte Regenfälle bleiben uns auch am Donnerstag erhalten. Bei einem behaglichen 14 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 72% kann man die frisch befeuchtete Natur genießen. Der Wind weht mit 7 km/h etwas stärker als am Vortag.

Das Wetter bessert sich am Freitag: Die Sonne kehrt zurück und verwöhnt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 17 Grad Celsius. Der frische Wind erreicht dabei Spitzen von 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 43%.

Für das Wochenende stellt sich das perfekte Frühlingswetter ein. Der Samstag überzeugt mit strahlendem Sonnenschein, 21 Grad Celsius und lediglich einem leichten Lüftchen. Geringe Luftfeuchtigkeit und ein Luftdruck von 1019 hPa laden zu Aktivitäten im Freien ein.

Auch der Sonntag bleibt heiter mit einem klaren Himmel und 19 Grad Celsius, wobei der Wind mit 10 km/h etwas auffrischt. Die Luftfeuchtigkeit hält sich konstant bei 41%.

Den Abschluss der Woche bildet der Montag, der 22. April, mit erneut klarem Himmel und 18 Grad Celsius, was konstante Frühlingstemperaturen bedeutet. Ein angenehmer Wind von 9 km/h wird für eine leichte Brise sorgen.

Die neue Woche startet in Ariany am Dienstag, den 23. April, mit ein paar Wolken am Himmel. Bei Temperaturen von 20 Grad Celsius und einem Wind von 5 km/h können die Bewohner und Besucher sich auf einen angenehm milden Tag freuen.

Ausblick und Empfehlungen

Egal ob Sie die Zeit im Freien verbringen oder die Insel erkunden möchten – das Wetter in Ariany bietet ideale Bedingungen für eine Vielzahl von Aktivitäten. Denken Sie jedoch daran, für die unbeständigeren Tage eine leichte Jacke und eventuell einen Regenschirm einzupacken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:23:50. +++