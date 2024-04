7-Tage-Wettertrend für Calvià, Mallorca: Leichter Regen und Wolken bestimmen das Bild (17.4.2024)

Aktueller Wetterbericht für Calvià

Wenn Sie vorhaben, die kommenden Tage in Calvià zu verbringen, sollten Sie sich auf wechselhaftes Wetter mit gelegentlichen Regenschauern einstellen. Im Laufe der Woche wird es zwar Tage mit einigen wenigen Wolken und sonnigen Momenten geben, jedoch dominieren leichter Regen und bewölkte Himmel die Wetterlage in dieser malerischen Region Mallorcas.

Wetterprognose für die Woche vom 17. April bis 24. April 2024

Der Start in die Woche wird geprägt von leichtem Regen, welcher sich gemeinsam mit Temperaturen um die 16°C am 17. April zeigt. Dazu gesellen sich Windgeschwindigkeiten von bis zu 9 km/h sowie eine moderate Luftfeuchtigkeit von 58%, was für angenehme Freiluftaktivitäten sprechen könnte.

Am darauffolgenden Tag, dem 18. April, bleibt das Wetter mit leichten Regenfällen und gleichen Temperaturwerten beständig. Geringfügige Änderungen im Wind und in der Luftfeuchtigkeit könnten merklich sein, während der Luftdruck stabil bleibt.

Die Mitte der Woche bringt uns am 19. April etwas mehr Lichtblicke mit einigen Wolken, die auf eine mildere Wetterlage hoffen lassen. Bei 16°C und wiederum moderatem Luftdruck können Outdoor-Aktivitäten wieder vermehrt in Betracht gezogen werden.

Am 20. April steigt die Temperatur leicht auf 17°C, während sich der Himmel mit zerbrochenen Wolken zeigt. Leichte Brisen und eine konstante Luftfeuchtigkeit versprechen einen angenehmen Tag auf der Insel.

Feinere Wetterveränderungen erwarten uns am 21. April mit temperatureschönenden 18°C und wenigen Wolken am Himmel. Alle Freunde des Sonnenbades sollten sich diesen Tag vormerken, denn die Regenwahrscheinlichkeit sinkt und die Luftfeuchtigkeit ist mit 41% vergleichsweise gering.

Zum Ende der Woche kehrt am 22. und 23. April der Regen zurück, und die Temperaturen machen eine kleine Achterbahnfahrt, indem sie zunächst auf 16°C bleiben und zum 23. April hin auf kühle 13°C abfallen.

Das Wetter setzt sich mit leichten Regenfällen am 24. April fort, und mit Windgeschwindigkeiten, die sich auf bis zu 9 km/h belaufen, bei einer etwas höheren Luftfeuchtigkeit von 75%. Temperaturen erreichen nun 14°C.

Tipps für Freizeitaktivitäten trotz des wechselhaften Wetters

Obwohl die Wetterlage in Calvià in der kommenden Woche einige Unsicherheiten mit sich bringt, gibt es immer noch zahlreiche Möglichkeiten, die Schönheit der Region zu genießen. Zwischen den Regenschauern bieten sich Spaziergänge entlang der Küste oder der historischen Zentren an. Besonders an den Tagen mit weniger Niederschlag ist die Zeit ideal, um die berühmten Terrassenlokale zu besuchen oder in den schmucken Boutiquen zu stöbern.

Genaue Sonnenauf- und -untergangszeiten begleiten die Einwohner und Besucher von Calvià durch die Tage, wobei der Sonnenaufgang sich stetig weiter nach vorne verschiebt und die Sonnenuntergänge einen immer länger werdenden Tag versprechen.

Verpassen Sie keine Wetteraktualisierung für Calvià

Die Wettersituation kann sich schnell ändern, daher ist es ratsam, sich regelmäßig die neuesten Wetterberichte anzusehen. Besuchen Sie die mallorcazeitung.es für tagesaktuelle Informationen und nutzen Sie unsere Hinweise, um Ihre Woche optimal zu planen.

