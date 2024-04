7-Tage-Wettervorhersage für Alcúdia: Leichter Regen und frische Temperaturen (17.4.2024)

Wetteraussichten für Alcúdia auf Mallorca: 17.04.24 bis 24.04.24

In der kommenden Woche wird das Wetter in AlcúdiaAlcúdia von leichtem Regen und frischen Temperaturen geprägt sein, doch gelegentliche Auflockerungen sind ebenso in Sicht. Als Bewohner oder Urlauber auf der beliebten Baleareninsel Mallorca sollten Sie sich wettertechnisch auf alles einstellen und stets einen Regenschirm zur Hand haben.

Von leichtem Nieselregen bis zu Wolkenlücken

Zum Beginn der Woche erwartet uns am Mittwoch, den 17. April, mit einer Höchsttemperatur von 18°C und einer leichten Brise von 7 km/h ein feucht-fröhlicher Start. Leichter Regen wird das Antlitz Alcúdias waschen, während die Luftfeuchtigkeit bei 54% liegt und der Luftdruck sich bei 1015 hPa einpendelt.

Am Donnerstag, den 18. April, lässt der Regen zwar nicht nach, bringt aber kühlere Luft mit sich, sodass die Temperaturen auf 16°C fallen. Auch hier wird ein sanfter Wind durch die Gassen wehen, und die Sonne kämpft sich um 5:04 Uhr durch die Wolkendecke, bevor sie um 18:28 Uhr wieder verschwindet.

Eine kurze Atempause vom Niederschlag bietet der Freitag, den 19. April, an welchem ein paar Wolken den blauen Himmel zieren und die Sonne es schafft, den Tag mit etwas Wärme zu bereichern. Die Temperatur erreicht erfreuliche 17°C.

Das Wochenende in Alcúdia: Wechselhaftes Spiel von Sonne und Wolken

Das Wochenende nimmt einen ähnlichen Lauf. Am Samstag, den 20. April, und Sonntag, den 21. April, werden die Tage von zerstreuten Wolkenfeldern dominiert, doch die Temperaturen bleiben konstant bei angenehmen 15°C, während der Wind am Sonntag mit 11 km/h für etwas mehr Bewegung sorgt.

Der folgende Montag, den 22. April, gibt Anlass zur Besorgnis, da bei 12°C das Wetter auf leichten Regen umschaltet und die Luftfeuchtigkeit auf 73% steigt – ideal für einen gemütlichen Tag im Café oder zu Hause.

Zum Abschluss der Woche lässt der Dienstag und Mittwoch, den 23. und 24. April, mit jeweils 16°C und geringem Niederschlag, das Wetter in Alcúdia keine großen Sprünge zu. Ein Tipp: Nutzen Sie die Regenpausen für entspannte Spaziergänge entlang der Küste!

Das Zusammenspiel von Sonnenaufgang und -untergang zeichnet die malerischen Tagesrhythmen von Mallorca und sorgt auch in Alcúdia dafür, dass das Naturerlebnis trotz unberechenbarem Aprilwetter einzigartig bleibt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:21:31. +++