Ausblick auf eine Woche Wetter in Pollença: Ruhiger Frühling mit Lichtblicken und Regenschauern (17.4.2024)

Wetterschau für Pollença: 17.4.2024 bis 24.4.2024

PollençaPollença bietet in der kommenden Woche einen bunten Mix aus Sonne, Wolken und leichtem Regen. Die Inselperle Mallorcas zeigt sich von ihrer wechselhaften Seite, bleibt aber größtenteils im milden Temperaturbereich. Für Urlauber und Einheimische bedeutet dies, dass für Outdoor-Aktivitäten eine flexible Planung und eine griffbereite Regenjacke empfehlenswert sind.

Wetterentwicklung in Pollença: Tägliche Details

Dienstag, 17. April 2024: Der Tag beginnt mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 17°C. Der Wind weht sanft mit 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%, während der Luftdruck 1015 hPa beträgt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind bei 5:06 Uhr bzw. 18:27 Uhr zu erwarten.

Mittwoch, 18. April 2024: Auch am Mittwoch hält der leichte Regen bei einer Höchsttemperatur von 16°C an. Die Windgeschwindigkeit beträgt erneut 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 54% sinkt. Der Luftdruck steigt leicht auf 1016 hPa. Der Tag begrüßt uns um 5:05 Uhr mit Tageslicht und verabschiedet sich um 18:28 Uhr in die Nacht.

Donnerstag, 19. April 2024: Mit aufgelockerten Wolkenfeldern und einer Temperatur von 17°C zeigt sich der Donnerstag von einer freundlicheren Seite. Der Wind bleibt mit 6 km/h leicht, die Luftfeuchtigkeit nimmt ab auf 49% und der Luftdruck steigt auf 1022 hPa. Sonnenaufgang ist um 5:03 Uhr und Sonnenuntergang um 18:29 Uhr.

Freitag, 20. April 2024: Der Freitag präsentiert sich mit verstreuten Wolken und erreicht 15°C. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 68%, während der Wind leicht auf 7 km/h anzieht. Bei einem Luftdruck von 1018 hPa beginnt der Tag um 5:02 Uhr und endet um 18:30 Uhr.

Samstag, 21. April 2024: Dichte Wolkenformationen dominieren den Himmel, und die Temperatur pendelt sich bei 15°C ein. Der Wind frischt auf 10 km/h auf. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 46%, der Luftdruck bei 1019 hPa. Sonnenaufgang ist um 5:00 Uhr, der Sonnenuntergang um 18:31 Uhr.

Sonntag, 22. April 2024: Leichter Regen kehrt zurück, und das Thermometer fällt auf 12°C. Der Wind verstärkt sich minimal auf 9 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 73%. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1019 hPa. Das Tageslicht erscheint um 4:59 Uhr und verabschiedet sich um 18:32 Uhr.

Montag, 23. April 2024: Der Montag setzt den Trend mit leichtem Regen und 15°C fort. Der Wind erhöht sich auf 11 km/h, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64%, bei einem Luftdruck von 1018 hPa. Sonnenauf- und -untergang sind für 4:58 Uhr bzw. 18:33 Uhr zu vermerken.

Dienstag, 24. April 2024: Mit anhaltendem leichtem Regen bei 15°C und einem Wind von 7 km/h schließt sich die Woche. Eine Luftfeuchtigkeit von 67% und ein Luftdruck von 1015 hPa begleiten den Tag, der um 4:56 Uhr beginnt und um 18:34 Uhr endet.

Pollenças Wetter im Überblick: Regenjacke nicht vergessen!

Die abwechslungsreichen Wetterbedingungen in Pollença erfordern Anpassungsfähigkeit und eine gute Wetter-App. Während der ständige Wechsel zwischen Sonne und Regen charakteristisch für das Frühjahr auf Mallorca ist, lädt die natürliche Schönheit der Region zu Entdeckungstouren ein, wann immer sich das Wetter von seiner besten Seite zeigt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:50:00. +++