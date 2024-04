Mildes Wetter und vereinzelte Regenschauer: Die Wettervorhersage für Escorca (17.04.2024 bis 24.04.2024)

Wetterübersicht für Escorca

Kühle Frühlingstemperaturen und leichte Niederschläge prägen das Wetterbild in Escorca für die kommende Woche. Wir werfen einen genauen Blick auf das Wetter in Escorca vom 17. April bis zum 24. April 2024, damit Sie bestens auf Ihre Aktivitäten im Freien oder Ihre Reisepläne vorbereitet sind.

Leichter Regen und angenehme Temperaturen

Das Wetter in Escorca zeigt sich zunächst wechselhaft. Mit leichten Regenschauern sollte gerechnet werden, doch die Temperaturen bleiben angenehm. Ein ideales Wetter also, um die Inselfrühlingsluft zu genießen, ohne zu schwitzen.

Temperaturtrends und Windverhältnisse

Die Temperaturen bewegen sich in der Woche vom 17. bis zum 24. April 2024 zwischen 11°C und 15°C, was typisch für diese Jahreszeit auf Mallorca ist. Der Wind bleibt überwiegend leicht bis mäßig und trägt zur frühlingshaften Stimmung bei.

Wettervorhersage im Detail

Wetteraussichten für das Wochenende

Am Wochenende hält der leichte Regen in Escorca an, begleitet von kühlen Temperaturen, die für Wanderungen und Entdeckungstouren in der Natur geeignet sind. Nehmen Sie Ihren Regenschirm mit und genießen Sie die Landschaften Mallorcas in einem anderen Licht.

Dieses Wetter-Update soll Ihnen helfen, Ihre Tage in Escorca angenehm zu planen. Bleiben Sie trocken und genießen Sie den mallorquinischen Frühling in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:34:13. +++