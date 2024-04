Sonniges Frühlingswetter in Petra: 7-Tage-Prognose (17.4.2024)

Wettervorhersage Petra: Ein sonniger Start in die Frühlingswoche

Die Sonne strahlt über Petra und kündigt einen herrlich sonnigen Frühlingsanfang an. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die den Aufenthalt im Freien zu einem wahren Genuss machen, können sich Einheimische sowie Besucher auf angenehme Tage freuen. Wir werfen einen Blick auf die Wetterprognose der nächsten sieben Tage für Petra, einem malerischen Ort auf der schönen Insel Mallorca.

Herrliches Wetter für Aktivitäten im Freien

Mit einem Maximum von 23 Grad Celsius am 17. April bietet das Wetter ideale Bedingungen, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten der Region zu erkunden. Ob ein gemütlicher Spaziergang durch die Gassen oder ein Besuch der umliegenden Weinberge – die Möglichkeiten sind so vielfältig wie das Klima angenehm. Der leichte Wind mit Geschwindigkeiten um die 5 km/h, eine relative Luftfeuchtigkeit von nur 20 Prozent und der atmosphärische Druck von 1013 hPa fördern ein optimales Frühlingswetter, das man in Petra selten so perfekt genießt.

Stabile Wetterlage setzt sich fort

Der 18. April präsentiert sich ähnlich herrlich, wenn auch geringfügig kühler mit 22 Grad Celsius. Den klaren Himmel und sanfte Brisen sollte man nutzen, um die Landschaft Mallorcas zu genießen. Auch am 19. April bleibt das Wetter stabil, obwohl die Temperaturen auf 19 Grad Celsius sinken. Perfekte Bedingungen für all jene, die es etwas weniger warm mögen.

Die Sonnenauf- und Untergänge in Petra sind spektakulär und bieten am 17. April einen Sonnenaufgang um 06:08 Uhr und einen Sonnenuntergang um 18:06 Uhr. Diese Zeiten variieren in den folgenden Tagen leicht und geben jedem Tag seine eigene Note.

Leichte Wetteränderung in Sicht

Zum 20. und 21. April hin verdichten sich die Wolken ein wenig, was auf eine leichte Wetteränderung hindeutet. Die Temperaturen bleiben jedoch mild, und die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig an. Mit Werten von 21 Grad und 19 Grad Celsius respektive 26 und 31 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit bietet sich auch hier noch genügend Spielraum für Aktivitäten unter freiem Himmel.

Die Aussichten zur Wochenmitte

Ab dem 22. April scheint das Wetter in Petra erneut aufzuklaren. Ein strahlend blauer Himmel und eine Höchsttemperatur von 22 Grad Celsius bescheren den Insulanern einen weiteren Prachttag. Die extrem niedrige Luftfeuchtigkeit von gerade einmal 6 Prozent sorgt für besonders trockene Bedingungen. Am 23. April sind vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen, die Temperaturen klettern jedoch auf angenehme 27 Grad Celsius.

Den Höhepunkt erreicht das Thermometer zum Ausklang der Woche am 24. April, mit fantastischen 29 Grad Celsius – ein Vorgeschmack auf den nahenden Sommer auf Mallorca.

Zusammenfassung der Wetterlage in Petra

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einwohner und Gäste von Petra eine Woche mit überwiegend sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen erwarten dürfen. Sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch für das Genießen der mallorquinischen Lebensart liefert diese Woche beste Bedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:49:06. +++