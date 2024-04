Wetter Búger: Sanfter Frühlingsregen und Wolkenformationen - Ihre Wettervorschau für die Woche (17.4.2024)

Frühlingshafte Aussichten in Búger: Das Wetter vom 17. April bis zum 24. April 2024

Begrüßen Sie den Frühling in Búger mit einer Auswahl an Wetterphänomenen, die die Insel Mallorca charakterisieren. Wir bringen Ihnen die detaillierte Wettervorhersage für die bevorstehende Woche, inklusive Temperaturangaben und Wetterbedingungen, sodass Sie Ihre Pläne bestmöglich umsetzen können.

Sanfte Regentropfen und frühlingshafte Temperaturen

Die Woche beginnt in Búger mit einem Hauch von Feuchtigkeit. Am Dienstag, den 17. April 2024, erwarten wir leichten Regen bei angenehmen 18 Grad Celsius. Der gemäßigte Wind mit 6 km/h sowie die Luftfeuchtigkeit von 51% machen einen Spaziergang unter den Frühlingswolken zu einer erfrischenden Aktivität.

Mitte der Woche: Sonnige Momente und milde Abende

Der 18. April hält ebenfalls leichten Regen bereit und die Temperaturen bleiben stabil bei 18 Grad. Eine leichte Brise begleitet Sie durch den Tag. Der Donnerstag überrascht uns mit vereinzelten Wolken und einer Höchsttemperatur von 19 Grad, was die idealen Bedingungen für ein sonniges Café-Erlebnis bietet.

Gegen Ende der Woche: Wolkenreich und naturbelassen

Am Freitag, den 20. April, tauchen Sie ein in eine Welt mit zerbrochenen Wolken und einer Spitze von 17 Grad. Das Wochenende startet mit ähnlichen Temperaturwerten, jedoch wird die Luftfeuchtigkeit ansteigen, was für eine leichte Frische am Abend sorgt.

Die neue Woche: Erfrischende Regenmomente

Die darauf folgenden Tage bis zum 24. April bieten eine Mischung aus leichten Regenschauern und einer Abkühlung auf 13 Grad am Sonntag, bevor die Temperaturen zu Beginn der neuen Woche wieder auf 15 Grad ansteigen.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, das Erwachen der Natur in Búger zu erleben, und bleiben Sie dank unserer zuverlässigen Wettervorhersage stets auf dem Laufenden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:26:27. +++