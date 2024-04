Wetter Capdepera (17.04.2024 bis 24.04.2024): 7-Tage-Vorhersage, Temperaturen und Niederschlagsrisiko

Wettervorhersage Capdepera: 7-Tage-Trend ab 17. April 2024

Das Wetter in Capdepera bietet spektakuläre Tage zum Genießen der frischen Frühlingsluft. In der folgenden Woche, vom 17. bis zum 24. April 2024, können Einwohner und Besucher sich auf milde Temperaturen und eine Mischung aus Sonnentagen und zeitweiligen Regenschauern einstellen.

Regenschirm oder Sonnenhut? Das tägliche Wetter in Capdepera

Mittwoch, 17. April: Ein Hauch von Frühling mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 15 Grad Celsius.

Donnerstag, 18. April: Weiterhin leichter Regen bei ebenfalls 15 Grad, ein sanft wehender Wind von 10 km/h lässt die Regentropfen tanzen.

Freitag, 19. April: Der Himmel klärt auf und zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 15 Grad.

Samstag, 20. April: Die Wolken sammeln sich, aber die Sonne kämpft sich durch die aufgebrochenen Wolken hindurch, bei milden 15 Grad und einer sanften Brise.

Sonntag, 21. April: Freuen Sie sich auf einen meist freundlichen Tag mit Sonnenschein und vereinzelten Wolken. Die Temperaturen halten sich bei gemütlichen 14 Grad Celsius.

Montag, 22. April: Leichter Regen kündigt sich wieder an und bringt mit 13 Grad etwas kühlere Temperaturen mit sich.

Dienstag, 23. April: Die Regenschirme sollten nicht weit sein – es ist mit leichtem Regen zu rechnen bei anhaltenden 15 Grad.

Mittwoch, 24. April: Der Regen lässt nachmittags nach, doch es bleibt bei kühlerer Luft und leichten Böen.

Was bedeutet das Wetter in Capdepera für meine Pläne?

Die Wetterlage in Capdepera ist optimal für alle, die den Frühling lieben und die Natur Mallorcas in dieser besonderen Jahreszeit bewundern möchten. Es ist ratsam, wetterfeste Kleidung in den Urlaubskoffer zu packen und die Tage im Freien zu nutzen, wenn die Sonne scheint.

Örtliche Wetterphänomene in Capdepera

Die Frühaufsteher können das erste Licht des Tages bereits ab 5:05 Uhr erwarten, wohingegen die Abenddämmerung gegen 18:25 Uhr abklingt und den Tag sanft ausklingen lässt. Die Windverhältnisse in Capdepera variieren in dieser Woche mäßig - ideale Bedingungen für Segler und Kite-Surfer.

Fassen wir zusammen: Das Wetter in Capdepera hält eine gute Mischung aus Sonne und Regen bereit, mit Temperaturen, die angenehm mild für die Jahreszeit sind. Packen Sie also sowohl Ihre Sonnenbrille, als auch Ihren Regenschirm ein, um für jedes Wetter gewappnet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:30:06. +++