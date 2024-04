Wetter in Maria de la Salut: 7-Tage-Vorhersage vom 17.04.2024 bis 24.04.2024

Maria de la Saluts Wetterprognose mit detailliertem Trend

Spannen Sie Ihre Segel oder planen Sie gemütliche Spaziergänge: Das Wetter in Maria de la Salut verspricht vielfältige Möglichkeiten für Einheimische und Besucher im Laufe der nächsten Woche. Lassen Sie uns einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage vom 17. April 2024 bis zum 24. April 2024 werfen.

Frühjahrsregen und milde Temperaturen - Das Wetter vom 17. bis 19. April 2024

Die Woche startet in Maria de la Salut mit leichten Regenschauern bei angenehmen 18°C. Mit einem leisen Wispern bewegt sich der Wind moderat mit etwa 7 km/h. Die relative Feuchtigkeit liegt dabei bei 47%, was für eine angenehme Frische in der Luft sorgt. An diesem Dienstag, dem 17. April, erleben wir das spektakuläre Naturschauspiel des Sonnenaufgangs um 05:06 Uhr und blicken auf einen stimmungsvollen Sonnenuntergang um 18:27 Uhr.

Am folgenden Mittwoch, dem 18. April, hält das Wetter in Maria de la Salut an seinem Kurs fest. Mit einer gleichbleibenden Höchsttemperatur von 18°C und wiederum leichten Regenfällen bietet die Mitte der Woche eine Konstanz, die Planungssicherheit gibt. Erwachen Sie mit dem Sonnenaufgang um 05:05 und genießen Sie das Tageslicht bis um 18:28 Uhr.

Der Donnerstag bringt eine kleine Verschnaufpause von den regnerischen Tagen: Die Sonne blitzt durch vereinzelte Wolkenfelder und lässt die Temperaturen auf bis zu 19°C klettern. Mit einer leichten Brise von lediglich 4 km/h und verminderter Luftfeuchtigkeit von 37% lässt dieser Tag die Freuden des Frühlings auf Mallorca lebendig werden.

Das Wetter zu Ende der Woche: Zwischen Sonnenschein und Frühlingsregen

Freitag und Samstag gestalten die Wetterbühne mit einem Mix aus aufgelockerten und zuweilen dichteren Wolkenfeldern. Die Temperaturen bleiben mit 18°C am Freitag und einem leichten Rückgang auf 17°C am Samstag konstant mild. Es zeigt sich, dass der Wind etwas temperamentvoller weht, insbesondere am Samstag mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h.

Der Beginn des Wochenendes könnte Sie jedoch in Maria de la Salut mit leichten Regenschauern begrüßen, daher ist es ratsam, einen Regenschirm zur Hand zu haben, falls Sie Ausflüge im Freien planen. Mit einer relativen Feuchtigkeit, die am Samstag auf 73% ansteigt, wird es spürbar feuchter.

Ausblick auf die neue Woche: Stimmungsvolles Wetter in Maria de la Salut

Die neue Woche startet mit leichten Regenfällen und einem moderaten Temperaturanstieg auf 15°C am Sonntag. Mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h werden die Regentropfen wie ein sanfter Tanz über die Landschaften Mallorcas verteilt. Die Feuchtigkeit stabilisiert sich bei 57%, was das Wetter insgesamt angenehm gestaltet.

Am Montag, dem 24. April 2024, bleibt es bei leichten Regenphasen, doch die Temperaturen klettern weiter auf behagliche 16°C. Mit einem Wind von nur 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 61% klingt die Woche ruhig und friedlich aus. Man darf den Tag mit einem Sonnenaufgang um 04:56 Uhr begrüßen und sich auf das Lichtspiel des Sonnenuntergangs um 18:34 Uhr freuen.

Fazit der Wetteraussichten

Ob zum Genießen der ersten Sonnenstrahlen am Morgen oder zum Entspannen bei milden Abendtemperaturen, das Wetter in Maria de la Salut bietet in der kommenden Woche viel Abwechslung. Nutzen Sie die angenehmen Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Momente unter den ersten blühenden Bäumen der Saison.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:44:44. +++