Wetteraussichten für Puigpunyent: Eine Woche geprägt von Regenschauern und wolkigem Himmel (17.4.2024)

Wochenwetterbericht für Puigpunyent: 17. bis 24. April 2024

Diese Woche zeigt sich das Wetter in Puigpunyent von einer launischen Seite mit einem Mix aus Regen, Wolken und kurzen sonnigen Momenten. Der Frühling auf Mallorca präsentiert sich in all seinen Facetten, sorgt für wechselhafte Tage und lädt dazu ein, die regionale Küche und Indoor-Aktivitäten zu genießen.

Leichter Regen und wolkige Tage bestimmen das Bild

Am 17. April finden sich die Bewohner Puigpunyents und Urlauber bei milden 14°C und leichtem Regen wieder. Ein frischer Wind weht durch die Straßen und lässt die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 62% sinken. Auch Atmosphärendruck von 1016 hPa trägt zu einem stabilen Wettergefühl bei. Der Tag erwacht um 5:08 Uhr und klingt um 18:29 Uhr mit dem Untergang der Sonne aus.

Die Zwischentage bis zum 20. April verlaufen ähnlich, lediglich die Intensität der Niederschläge variiert. Über den Himmel ziehen ein paar Wolkenfetzen, die mal dichter, mal spärlicher ausfallen. Die Temperaturen bleiben dabei konstant frühlingshaft und erwärmen sich bei bis zu 15°C.

Wetterumschwung zum Wochenende

Gegen Ende der Woche, besonders um den 22. April, wird es noch einmal nass. Leichter Regen begleitet die Tage und die Temperaturen sinken auf 11°C, bevor sie wieder auf 13°C ansteigen. Auch das Wochenende lässt die Regenschirme nicht in der Ecke stehen, während die Sonne Anstalten macht, sich öfter zu zeigen.

Ausblick und Empfehlungen

Mit solch durchwachsenem Wetter ist vor allem Kleidung in Schichten zu empfehlen. Auch ein steter Begleiter in Form eines Regenschirms oder einer wasserabweisenden Jacke ist ratsam. Lasst euch jedoch nicht entmutigen: Die Insel bietet zahlreiche Attraktionen, die auch bei Regenwetter besucht werden können – ideale Bedingungen also, um Mallorca auch abseits der Strände kennenzulernen.

Bleibt auf dem Laufenden mit unserer täglichen Wetteraktualisierung und macht das Beste aus eurem Aufenthalt auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:51:47. +++