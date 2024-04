Wetterprognose für Deià, Mallorca: 7-Tage-Trend mit Sonnenzeiten und Detailblick (17.4.2024)

7-Tage Wettervorhersage für Deià, Mallorca

Die charmante Ortschaft Deià, gelegen an der idyllischen Westküste von Mallorca, kann sich auf unterschiedliche Wetterbedingungen in der kommenden Woche einstellen. Hier erfahren Sie, was Sie vom 17. April bis zum 24. April 2024 in Sachen Wetter erwartet und wie Sie Ihre Aktivitäten bestmöglich planen können.

Wetterlage und Einzelheiten

Der Start in die Woche wird durch leichten Regen geprägt sein, begleitet von Temperaturen um die 15°C am 17. April. Die Windgeschwindigkeiten sind mit 7 km/h mäßig und die Luftfeuchtigkeit beträgt rund 70%, was für eine gewisse Frische sorgen dürfte. Der Luftdruck liegt bei 1016 hPa, ein Wert, der stabiles Wetter suggerieren könnte, würde der Regen nicht dazwischenfunken.

Am Folgetag, dem 18. April, erwartet uns ähnliches Wetter mit leichtem Regen und milderen 16°C, bei reduzierter Luftfeuchtigkeit von 52%. Der Wind scheint sich zu legen und weht nur noch schwach mit 4 km/h. Die Sonne begrüßt uns an diesem Tag bereits um 5:06 Uhr und verabschiedet sich gegen 18:30 Uhr wieder.

Der 19. April bringt uns endlich einen reinen Himmel ohne jegliche Bewölkung. Mit einer angenehmen Temperatur von 17°C und nur leichten Winden mit 4 km/h ist dies der ideale Tag für Outdoor-Aktivitäten. Um 5:05 Uhr geht die Sonne auf und erst um 18:31 Uhr wieder unter, was uns lange und genussvolle Frühlingstage beschert.

Am 20. April hält das angenehme Wetter mit leichter Bewölkung an und die Temperaturen klettern auf 19°C, was sie zur Spitze dieser Woche macht. Abgesehen von geringen Böen mit 3 km/h und einer moderaten Luftfeuchtigkeit ist an diesem Tag mit sehr angenehmen Bedingungen zu rechnen.

Die Tage darauf, am 21. und 22. April, bleiben bei Temperaturen von 17°C mit vereinzelten Wolkenfeldern recht freundlich, auch wenn leichter Regen wieder Teil des Wettermixes ist. Vor allem die geringere Luftfeuchtigkeit von 41% am 21. bringt eine spürbare Erleichterung.

Zum Ende unseres 7-Tage-Trends hin, am 23. und 24. April, sinkt die Temperatur ein wenig auf 13°C bzw. 15°C herab und beide Tage werden von leichtem Regen begleitet sein. Das Zusammenspiel von kühleren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit sorgt für frische Morgen und Abende in Deià.

Fazit zur Wetterlage in Deià

Die nächste Woche bringt eine bunte Mischung aus Sonnenschein, leichten Regenschauern und variabler Bewölkung. Ideale Bedingungen um die Natur rund um Deià zu genießen, auch wenn der eine oder andere Regenschirm sicherlich nicht fehlen sollte. Die frühen Sonnenaufgänge und späten Sonnenuntergänge laden zu langen Spaziergängen und gemütlichen Abenden im Freien ein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterlage in Deià gemäßigt und typisch für das mediterrane Klima auf Mallorca ist. Genießen Sie jede Minute auf dieser wunderschönen Insel, sei es beim Erkunden der Kulturlandschaft oder beim Entspannen am Strand.

