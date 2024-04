Wetterübersicht Llubí: 7-Tage-Prognose und aktuelle Wetterverhältnisse (17.4.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Llubí: Aussichten für die Woche vom 17. April bis 24. April 2024

Im malerischen Ort Llubí auf Mallorca erwartet die Einwohner und Besucher eine Woche mit wechselhaften Wetterkonditionen. Die Wetterprognose für die kommenden sieben Tage verspricht sowohl leichte Regenschauer als auch angenehm warme Frühlingstemperaturen mit einer sanften Brise.

Wettertrend für Llubí: Angenehme Temperaturen und vereinzelte Niederschläge

Zu Beginn der Woche, am Dienstag, dem 17. April, begegnen wir einem Wetterbild mit leichtem Regen, während die Temperaturen um 18 Grad Celsius liegen. Ein leichter Wind von 7 km/h bringt Frische in die Luft. Ein leichter Druck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 48% runden das Bild ab. Der Morgen wird um 5:06 Uhr mit dem Sonnenaufgang begrüßt und der Tag neigt sich um 18:27 Uhr dem Ende zu.

Am Mittwoch, den 18. April, setzt sich das Wetter mit ähnlichen Bedingungen fort, erwartet wird wieder leichter Regen bei anhaltenden 18 Grad Celsius. Die Windverhältnisse bleiben gemäßigt und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 42%, während Sonnenauf- und -untergang nur geringfügige Unterschiede zum Vortag aufweisen.

Die Mitte der Woche bringt eine Kehrtwende mit sich: Der Donnerstag, 19. April, präsentiert zerstreute Wolken und erhöht die Temperatur leicht auf 19 Grad Celsius. Der Wind schwächt sich auf 4 km/h ab und die Luftfeuchtigkeit sinkt weiterhin auf 35%, was den Tag zu einem idealen Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten machen könnte.

Leichte Wetteränderungen gegen Ende der Woche

Das Wetter bleibt bis zum Freitag, dem 20. April, größtenteils stabil, obwohl sich die Wolkendecke etwas verdichtet (aufgelockerte Bewölkung) und das Thermometer konstant um die 18 Grad Celsius verweilt. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 58% und der Wind pustet mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h.

Im Verlauf des Samstags, den 21. April, ist ein Rückgang der Temperaturen auf 17 Grad Celsius zu beobachten, während der Himmel erneut von zerstreuten Wolken geprägt ist. Der Wind nimmt zu und erreicht eine Geschwindigkeit von 9 km/h, gepaart mit einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 33%.

Eine weitere Abkühlung steht am Sonntag, den 22. April, bevor, da die Temperaturen auf kühlere 13 Grad Celsius fallen und erneuter leichter Regen eintrifft. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu und erreicht 70%, während sich der Wind mit 6 km/h zurückhält.

Die letzte Phase der Wetterwoche kündigt für Montag, den 23. April, und Dienstag, den 24. April, leichten Regen bei Temperaturen von 15 beziehungsweise 16 Grad Celsius an. Der Wind bleibt beständig, wobei eine leichte Erhöhung der Luftfeuchtigkeit spürbar wird.

Ausblick und Empfehlungen für die kommende Woche in Llubí

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Woche in Llubí einen Mix aus Sonne, Wolken und leichten Regenfällen mit sich bringt. Es empfiehlt sich daher, regensichere Kleidung bereitzuhalten, aber auch die Möglichkeit für freizeitliche Aktivitäten an den freundlicheren Tagen nicht zu vergessen. Die Frühaufsteher unter uns dürfen sich über frühe Sonnenaufgänge freuen, während der Sonnenuntergang am Abend für stimmungsvolle Momente sorgt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:41:04. +++