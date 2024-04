Wettervorhersage Artà: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Regenschauern (17.4.2024)

Wettertrend in Artà: Frühjahrslaunen auf Mallorca

Wie wird sich das Wetter in Artà auf Mallorca in den nächsten 7 Tagen gestalten? Mit unserer detaillierten Wettervorhersage sind Sie stets bestens informiert über sämtliche Witterungsverhältnisse, seien es Sonnenschein, Wolken oder die erwarteten Regenschauer. Der Frühling zeigt sich im April von seiner wechselhaften Seite – malerische Sonnenaufgänge und das Spiel der Wolken über dem mediterranen Horizont.

Leichter Regen und frische Brisen: Das Wetter ab dem 17. April 2024

Die Woche beginnt am Mittwoch, den 17. April, mit leichten Regenfällen und einer Tageshöchsttemperatur von 15°C. Der Wind weht sanft mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 67% liegt, was für leichte Frische sorgt. Der Barometerstand bleibt mit einem Druck von 1015 hPa stabil.

Auch der Donnerstag und der Freitag begrüßen die Bewohner und Besucher von Artà mit leichtem Regen und ähnlichen Temperaturen um die 15°C. Die Windgeschwindigkeiten sind mit 9 km/h beziehungsweise 12 km/h etwas spürbarer, und die Luftfeuchtigkeit verändert sich kaum.

Der Samstag (20. April) zeigt sich mit aufgelockerter Bewölkung und verheißt mit einem klaren Blick auf den wunderbaren Frühlingshimmel Mallorcas. Die Temperatur hält sich beständig bei 15°C, und der Wind weht leicht mit 9 km/h.

Das Wetter am Sonntag wird geprägt von nur wenigen Wolken und einem angenehmen Klima, während der Montag erneut von leichtem Regen und Temperatureinbrüchen auf 12°C überrascht wird. Die Frühlingswoche in Artà findet ihren Abschluss mit Regen und einer wieder erreichten Maximaltemperatur von 15°C am Dienstag.

Sonnenaufgang und -untergang - Ein Naturschauspiel in Artà

Besonderes Augenmerk verdient der Beginn und das Ende eines jeden Tages – der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Artà. Genießen Sie die frühen Morgenstunden mit ersten Sonnenstrahlen, die ab circa 5 Uhr die Insel erleuchten und den neuen Tag begrüßen. Der Sonnenuntergang entführt Sie dann ab etwa 18:26 Uhr in eine Welt voller Farben und sorgt für romantische Abendstimmungen.

Stellen Sie sich darauf ein, die bunte Palette der mallorquinischen Frühjahrstage in Artà zu erleben – vom warmen Sonnenlicht bis zu den heiteren Wolkenformationen, die den Himmel zieren.

