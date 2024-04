Wettervorhersage Portocolom: Erwarten Sie eine sonnige und regnerische Woche auf Mallorca (17.4.2024)

Wettertrend für Portocolom: 17.-24. April 2024

Die kommende Woche in Portocolom verspricht eine Mischung aus Sonnenschein und leichten Regenschauern, begleitet von sanften Brisen. Ideal für Urlauber und Einheimische, die eine gemischte Palette an Frühlingswetter genießen möchten. Werfen wir einen Blick auf die täglichen Wetteraussichten für Portocolom auf Mallorca.

Wetterprognose für Mittwoch, den 17. April 2024

Der Mittwoch zeigt sich mit leichtem Regen und einer moderaten Temperatur von 14°C. Ein leichter Wind mit 5 km/h sorgt für ein angenehmes Frischluftgefühl, während eine relative Feuchtigkeit von 76% eine gewisse Schwüle mit sich bringt. Der Druck bleibt bei stabilen 1016 hPa. Sonnenanbeter können den Tagesanfang um 05:06 Uhr erwarten und den Sonnenuntergang um 18:26 Uhr genießen.

Blick auf Donnerstag, 18. April 2024

Am Donnerstag bleibt das Wetter mit leichten Regenfällen beständig, und die Temperaturen steigen auf angenehme 17°C. Der Wind nimmt ein wenig zu und weht mit 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 60%, und der Luftdruck hält sich weiterhin bei 1016 hPa. Sonnenaufgang und -untergang finden um 05:04 bzw. 18:27 Uhr statt.

Freitag bis zum Wochenende: 19.-21. April 2024

Der Freitag läutet mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 17°C ein strahlendes Wochenende ein. Die Winde erreichen 10 km/h, und die Feuchtigkeit fällt auf 44%, was für ideale Outdoor-Aktivitäten sorgt. Der Samstag zeigt sich mit teilweise bewölktem Himmel, doch die Temperatur hält sich stabil bei 17°C. Ein leicht erhöhter Wind von 12 km/h begleitet den Sonnentag. Am Sonntag erwartet uns wieder ein klarer Himmel mit 16°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 8 km/h. Vergessen Sie nicht, die Sonnenuntergänge um 18:29 Uhr bzw. 18:30 Uhr zu genießen!

Ausblick auf die neue Woche: 22.-24. April 2024

Zum Anfang der neuen Woche kündigt sich erneut leichter Regen an, was für frische 12°C am Montag sorgt. Die Windgeschwindigkeiten bleiben gemäßigt, und die Feuchtigkeit steigt auf 75%. Am Dienstag und Mittwoch dürfen wir uns auf 14°C und 16°C freuen, jeweils begleitet von leichtem Regen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt im angenehmen Bereich, und die Winde halten sich konstant. Die Morgendämmerung bricht um 04:57 Uhr bzw. 04:56 Uhr an, und der Abend klingt jeweils um 18:32 Uhr bzw. 18:33 Uhr aus.

Das Wetter in Portocolom bietet also alles, was das Herz begehrt – von Sonnenschein bis hin zu erfrischenden Regengüssen. Planen Sie Ihre Aktivitäten mit der zuverlässigen Wettervorhersage für Portocolom und genießen Sie jede Facette des Wetters auf dieser wunderschönen Insel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 02:04:01. +++