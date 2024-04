Wettervorhersage Sóller: Eine Woche voller Frühlingsüberraschungen (17.4.2024)

Das aktuelle Wetter in Sóller: Temperaturtrends und Wetteraussichten

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca steht vor einer Woche voller frühlingshafter Wetterkapriolen. Bewohner und Besucher können sich auf eine Mischung aus Sonnenschein, gelegentlichen Regenschauern und milder Luft einstellen. Hier erfahren Sie, was Sie vom 17. April bis 24. April 2024 in Sóller erwartet.

Sóller Wetter Update: Mild und Unbeständig

Beginnend mit dem 17. April, zeigt sich das Wetter in Sóller von seiner launischen Seite. Leichter Regen garniert die Stadt mit einer frischen Brise von 7 km/h, während das Thermometer gemäßigte 15°C anzeigt. Ein ähnliches Bild malt der darauffolgende Tag, wo trotz leichtem Regenfall mildere 17°C erreicht werden.

Erste Höhepunkte: Klarer Himmel und gebrochene Wolken

Die Mitte der Woche begrüßt Sóller mit einem strahlenden klaren Himmel am 19. April, was eine willkommene Abwechslung und perfekte Gelegenheit bietet, um die naturbelassenen Schönheiten Sóllers zu erkunden. Mit 17°C und leichter Brise bleibt das Ambiente stimmungsvoll und angenehm. Einen weiteren Höhepunkt erreicht das Wetter am 20. April, wenn die Temperaturen auf 19°C steigen und nur wenige Wolken den Sonnenschein trüben.

Wetterausklang in Sóller: Zurück zu kühleren Tagen

In den darauffolgenden Tagen variieren die Bedingungen: Einige Wolken am 21. April halten die 17°C weiterhin freundlich. Dennoch könnte der gelegentliche Niederschlag am 22. und 23. April die Aktivitäten einschränken, wobei die Temperaturen auf 17°C und später auf 13°C sinken. Die Woche schließt ab mit einem erneuten milden Regen bei 14°C am 24. April.

Durchwegs bleibt die Luftfeuchtigkeit in einem komfortablen Bereich – ein gutes Zeichen für angenehmes Frühlingswetter und ideale Bedingungen zum Durchatmen und Entspannen in Sóllers charmantem Ambiente.

Der Sonnenauf- und Sonnenuntergang in Sóller – einfach malerisch

Die Tage in Sóller beginnen früh und enden spät – der früheste Sonnenaufgang findet um 4:58 Uhr statt und der späteste Sonnenuntergang liegt bei 18:35 Uhr. Nutzen Sie diese ausgedehnten Tage vollends, um die bezaubernde Umgebung zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 02:00:44. +++