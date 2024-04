Wettervorhersage Son Servera Mallorca: Regenschauer und Lichtblicke im April 2024 (17.4.2024)

Leichter Aprilregen und klare Momente: Das Wetter in Son Servera

Werfen wir einen Blick auf das Wetter in Son Servera, während wir uns der letzten Aprilwoche des Jahres 2024 nähern. Der Frühling zeigt seine wechselhafte Seite, doch zwischen den erfrischenden Regenschauern erwarten uns auch erheiternde Abschnitte klaren Himmels.

Das Wetter am Mittwoch, 17.04.2024

Der 17. April bringt mildes, aber feuchtes Klima mit sich. Über Son Servera ziehen leichte Regenschauer, und bei Temperaturen von behaglichen 15°C freuen wir uns über erträgliche 8 km/h Windgeschwindigkeit. Ein sanftes Tropfen auf Frühjahrsblüten verspricht der Tag – ideal, um die Natur Mallorcas in ihrer nassen Pracht zu erleben.

Erwartungen für den 18.04.2024 und 19.04.2024

Am Donnerstag, den 18. April, halten sich die milden Temperaturen bei 16°C, begleitet von weiteren leichten Regenschauern. Der darauffolgende Freitag bezaubert dann mit einem klaren Himmel, der uns mit seiner Weite lockt – wundervoll, um Ausflüge zu planen und die Insel Sonne tankend zu genießen.

Das Wochenende in Son Servera – Eine Mischung aus Sonne und Wolken

Sonnige Abschnitte mischen sich am Samstag und Sonntag mit vereinzelten Wolken. Während sich die Temperaturen am Samstag mit 14°C etwas kühler zeigen, erwartet uns am 22.04. leichte Regenfälle bei 12°C. Die Böen bleiben mit 9 bis 13 km/h Windgeschwindigkeit moderat. Ein ideales Wochenende, um gemütlich durch die Gassen Son Serveras zu bummeln oder bei einem guten Buch entspannt die Zeit zu genießen.

Start in die neue Woche in Son Servera

Der Montag, 23. April, hält den leichten Regentrend mit 15°C aufrecht, doch der darauffolgende Dienstag lockert die Wolkendecke auf und serviert uns mildere Niederschläge bei angenehmen 16°C. Die letzte Woche des Aprils kündigt sich mit frühlingshaften Launen an, die sicherlich jeden Inselbesucher zum Lächeln bringen werden.

Das Wetter bietet erneut seinen typischen Frühlingsmix aus Feuchtigkeit und Frische – perfekt, um die aufblühende Pracht Mallorcas zu erforschen und in die lokale Kultur einzutauchen.

