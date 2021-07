Auf Mallorca wächst die Sorge, dass die gerade angelaufene Tourismussaison schon sehr bald wieder vorbei sein könnte. Bereits im Vorfeld neuer Entscheidungen über die Einreiseregelungen in Deutschland und Großbritannien sind die Neubuchungen auf Mallorca empfindlich eingebrochen. Zudem würden derzeit an die 30 Prozent der bereits gebuchten Hotelübernachtungen wieder storniert, so die Vorsitzende des Hoteliersverbandes FEHM, Maria Frontera gegenüber dem Radiosender IB3.

Die Verlangsamung der deutschen Buchungseingänge habe bereits vor zwei Wochen eingesetzt und sich in den vergangenen Tagen, ebenso wie im Fall der britischen Urlauber, noch einmal zugespitzt. Zwar gingen weiterhin "tröpfchenweise" sowohl deutsche als auch britische Reservierungen ein, doch etliche Urlauber hätten beschlossen, ihre bereits getätigten Buchungen wieder zu stornieren. Diese Stornierungen machten mittlerweile geschätzt "über 30 Prozent" der Buchungen auf Mallorca aus, wobei es je nach Urlaubsgegend auf der Insel große Unterschiede gebe, so Frontera.

Nun stünde eine "entscheidende Woche" bevor, so Frontera. Die britische und die deutsche Regierung werden voraussichtlich am Donnerstag und am Freitag über Beibehaltung oder Änderung der derzeit für Mallorca und die Nachbarinseln gültigen Einreisebestimmungen entscheiden. London hatte die Balearen auf der Corona-Ampel bereits von Grün auf Orange hochgestuft. Eine Einordnung auf Rot würde dann auch für Geimpfte und Genesene eine Quarantänepflicht bei der Rückreise mit sich ziehen. Die Entscheidung wird für Donnerstag (22.7.) erwartet.

In Berlin steht indes am Freitag eine neue Runde bei der Einstufung der Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete an. Ähnlich wie Großbritannien hat Deutschland angesichts der gestiegenen Inzidenz bereits einen ersten Schritt vollzogen und die Balearen, ebenso wie ganz Spanien, zum Risikogebiet erklärt, was in der Praxis nur wenige Auswirkungen auf die Reisebestimmungen hat. Eine Einstufung als Hochinzidenzgebiet hingegen könnte besonders den Familienurlaub verkomplizieren: Nicht-Geimpfte müssen dann nach ihrer Rückkehr mindestens fünf Tage in Quarantäne.

Die Ungewissheit habe dazu geführt, dass bereits geplante Hotel-Wiedereröffnungen erst einmal verschoben. Mitten in der Hochsaison haben derzeit 83 Prozent der in dem Verband zusammengeschlossenen Hotels geöffnet (normalerweise müssten es praktisch 100 Prozent sein). Auf Grund des Buchungsrückgangs sind bislang keine Häuser wieder geschlossen worden. Man wolle versuchen "durchzuhalten", so die Hoteliers-Vorsitzende. /ck