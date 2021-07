An diesem Wochenende (10. und 11.7.) nimmt der Betrieb am Flughafen Palma de Mallorca noch stärker an Fahrt auf. Insgesamt sind am Airport Son Sant Joan nach Angaben der spanischen Flughafengesellschaft Aena 2.305 ankommende und abgehende Flüge vorgesehen. Das sind 244 mehr als noch vor einer Woche. 74 Prozent davon sind internationale Flüge. Die Zahlen umfassen sowohl betriebliche als auch private Starts und Landungen.

Der Tag mit dem höchsten Flugaufkommen wird der heutige Samstag (10.7.) sein: Aemet rechnet dann mit 855 Flügen, davon 665 internationale. Am Freitag (9.7.) wurden 707 Flüge registriert, am Sonntag (11.7.) erwartet der Airport 743 Maschinen. Auch bei den anderen balearischen Flughäfen herrscht viel Verkehr: Ibiza rechnet am Wochenende mit 1.137, Menorca mit 487 Flügen.

Auch die Flugaufsichtsbehörde Enaire betonte, dass sich der Flugverkehr erholt: In Palma sei im Zeitraum von Januar bis Juni 47 Prozent des Flugaufkommens erreicht worden, das im Jahr 2019 für den gleichen Zeitraum erfasst wurde. Spanienweit habe der Flughafen von Mallorca damit das beste Ergebnis. /bro