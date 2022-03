Der Billigflieger Easyjet startet am Sonntag (27.3.) auf Mallorca in die Urlaubssaison 2022. Den Auftakt macht ein Flug zwischen Palma de Mallorca und Genf. Insgesamt bietet die Fluglinie in diesem Sommer 27 Routen zwischen der Insel und verschiedenen europäischen Zielen an. Zu den neuen Verbindungen gehören Köln, Birmingham und Mailand.

Maskenpflicht fällt bei Easyjet - aber nicht bei Mallorca-Flügen Dabei will Easyjet die Kapazitäten im Vergleich zum Vorjahr deutlich aufstocken. Insgesamt sollen im Sommer 2,8 Millionen Passagiere transportiert werden können - doppelt so viel wie noch im Sommer 2021 und mehr als in der Zeit vor Corona. Im Sommer 2019, dem letzten vor der Pandemie, flogen noch rund 2,5 Millionen Passagiere mit der Firma von und auf die Insel. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben für dieses Jahr 60 neue Jobs auf Mallorca schaffen. Insgesamt sollen 260 Personen in diesem Sommer von der Insel aus arbeiten. Die Zahl der Flugzeuge an der Basis Palma de Mallorca wird von fünf auf sieben hochgestockt. Keine Preisanhebung geplant Laut Angaben des Regionalsenders IB3 will Easyjet trotz der komplizierten Lage auf dem Treibstoffmarkt die Preise erstmal nicht anheben. Man müsse nur rund 40 Prozent des Kerosinbedarfs für den Sommer nach aktuellen Marktpreisen kaufen. Der Rest sei bereits für einen fixen Preis reserviert, so Javier Gándara, Südeuropachef des Unternehmens. "Unser Ziel ist es, die Nachfrage mit wettbewerbsfähigen Preisen anzukurbeln". Man müsse abwarten, wie lange sich der Krieg in der Ukraine hinziehe, um über eventuelle Folgen sprechen zu können. Die Perspektiven seien abgesehen davon sehr positiv. Nach zwei Jahren der Pandemie hätten die Leute wieder Lust aufs Reisen. "Wir bereiten uns auf eine sehr starke Sommersaison vor." Die meisten Easyjet-Verbindungen ab Mallorca gehen auch dieses Jahr nach Großbritannien. Neben der neuen Route nach Köln werden an deutschsprachigen Zielen Berlin und Basel angeflogen. /pss