Ab Sonntag (27.3.) muss man in Easyjet-Flugzeugen keine Maske mehr tragen. Das gab die Billigfluglinie auf seiner Website bekannt. "Nachdem die Maskenpflicht in einigen Ländern abgeschafft wurde, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden", heißt es in einer Pressemitteilung. "Alle Passagiere oder Mitglieder der Crew, die weiterhin eine Maske tragen wollen, dürfen dies selbstverständlich tun."

Die neue Regelung gilt allerdings nicht für alle Flüge, sondern nur dann, wenn die Maskenpflicht an Abflug- und Zielort abgeschafft wurde. Das schließt Flüge nach Mallorca vorerst aus. Maskenfrei fliegen geht daher erstmal innerhalb Großbritanniens sowie bei Flügen nach Dänemark, Gibraltar, Island und Ungarn, schreibt das Unternehmen. Warten auf die Zentralregierung Wann auch auf Mallorca-Flügen der Mund-Nasen-Schutz fallen kann, hängt von der Zentralregierung in Madrid ab. Seit Wochen wird über eine allgemeine Abschaffung der Pflicht diskutiert. Die wieder steigenden Infektionszahlen sowie die Warnungen von Ärzteverbänden haben bislang die Entscheidung verzögert. Easyjet hatte am Mittwoch (23.3.) die Pläne für die Sommersaison 2022 auf Mallorca vorgestellt. Demnach wird es 27 Routen geben, unter anderem nach Berlin, Köln und Basel. 2,8 Passagiere für den Sommer geplant Dabei will Easyjet die Kapazitäten im Vergleich zum Vorjahr deutlich aufstocken. Insgesamt sollen im Sommer 2,8 Millionen Passagiere transportiert werden können - doppelt so viel wie noch im Sommer 2021 und mehr als in der Zeit vor Corona. Im Sommer 2019, dem letzten vor der Pandemie, flogen noch rund 2,5 Millionen Passagiere mit der Firma von und auf die Insel. Das Unternehmen will auf der Insel 60 neue Mitarbeiter einstellen. Insgesamt sollen 260 Personen in diesem Sommer von der Insel aus arbeiten. Die Zahl der Flugzeuge an der Basis Palma de Mallorca wird von fünf auf sieben hochgestockt. /pss