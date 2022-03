Wie viel Passagiere für Flüge nach Mallorca oder Deutschland am Ende tatsächlich zahlen und ob sich insbesondere Kurztrips lohnen, hängt auch davon ab, wie viel Gepäck mit auf die Reise geht. Bei den wenigsten Fluggesellschaften dürfen Passagiere derzeit noch ein größeres Handgepäckstück kostenlos mitnehmen. Wir haben die aktuellen Preise für Handgepäck sowie aufzugebende Koffer für Flüge am Wochenende vom 5. und 6. März von Palma nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz gecheckt. Bei mancher Billigfluglinie variieren die Preise für das Gepäck zum Teil auch je nach gewähltem Ankunftflughafen.

Ryanair und Laudamotion

Wem eine Handtasche oder ein ganz kleiner Rucksack (40 x 20 x 25cm) reicht, zahlt mit dem „Value“-Tarif keine Extra-Gebühr für sein Gepäck. Für derzeit rund 15,50 Euro kann ein zweites, maximal zehn Kilogramm schweres Handgepäckstück (55 x 40 x 20 cm), für rund 24,99 Euro ein großer Koffer (119 x 119 x 81 cm) mit maximal 20 Kilogramm hinzugefügt werden. Ryanair empfiehlt, die Koffer direkt beim Kauf der Tickets mitzubuchen, da beim Check-in hinzugebuchte Gepäckstücke teurer sind. Alle Infos: hier.

Easyjet

EasyJet hat im Februar 2021 seine Handgepäcks-Richtlinie geändert. „Seitdem ist der gebuchte Sitzplatz ausschlaggebend dafür, welche Gepäckstücke ein Kunde mit an Bord nehmen kann“, so eine Sprecherin. Passagiere können kostenfrei ein kleines Handgepäckstück (45 x 36 x 20 cm, einschließlich Griffe und Räder, bis 15 Kilogramm) mit an Bord nehmen, sofern sie es unter dem Vordersitz verstauen können. „Kunden, die einen Sitz im vorderen Bereich des Flugzeuges (Up Front) bzw. mit mehr Beinfreiheit (Extra Legroom) gebucht haben, können ein zusätzliches großes Gepäckstück (maximal 56 x 45 x 25 cm, maximal 15 Kilogramm) mit an Bord ergreifen, das im Gepäckfach über dem Sitz verstaut wird“, heißt es auf Anfrage. Inhaber der easyJet-Plus-Karte und Flexi-Tarifkunden haben demnach ein zusätzliches Gepäckstück für das Fach über dem Sitz inbegriffen, sofern an Bord genügend Platz ist. Wer es separat hinzufügt, zahlt ab 7,99 Euro. In der App gibt es eine 3-D-Funktion für das Scannen der richtigen Handgepäck-Abmessungen. Die Preise für Aufgabegepäck beginnen bei 8,99 Euro (kleines Gepäckstück bis 15 Kilo) oder 11,99 Euro (bis 23 Kilo). Ein Koffer darf – Länge, Breite und Höhe zusammengerechnet – maximal 275 Zentimeter Umfang haben. Alle Infos: hier.

Eurowings

Seit August 2021 können Passagiere, die den Basic-Tarif gebucht haben, nur noch eine Handtasche oder aber einen kleinen Rucksack (40 x 30 x 25 cm) kostenlos mit an Bord nehmen. Für Buchungen in diesem Tarif empfehle man entweder, das zweite Handgepäck sowie Priority Boarding hinzuzubuchen. „Dies ist ab 10 Euro erhältlich und ermöglicht die Mitnahme eines zusätzlichen Trolleys mit bis zu acht Kilogramm (55 x 40 x 23 cm) als Handgepäck“, so eine Sprecherin der Airline. Alternativ gebe es seit Februar auch ein Aufgabegepäck von zwölf Kilo. „Diese Größe kann in der Initialbuchung und auch im Nachbuchungsbereich ab zwölf Euro pro Strecke und Person gebucht werden, muss allerdings eingecheckt werden“, so die Sprecherin. Einen Koffer bis 23 Kilo kann man im Basis-Tarif ab 17 Euro online dazubuchen. Alternativ gibt es zudem einen Smart-Tarif. Alle Infos: hier.

Tuifly

„Die Anzahl und das Gewicht Ihres inkludierten Reisegepäcks ist davon abhängig, ob Sie Ihren Tuifly (X3)-Flug auf tui.com/flug, auf einer anderen Flug-Website oder über einen Reiseveranstalter gebucht haben“, heißt es etwas umständlich auf der Website von Tuifly. In ersterem Fall entscheidet der gebuchte Tarif: Bei „Pure“ ist ein maximal sechs Kilo schweres Handgepäckstück (55 x 40 x 20 cm), aber kein Freigepäck inkludiert. Zusätzlich zum Handgepäck dürfen Passagiere auch eine Handtasche mitführen. Wer ein 20-Kilo-Gepäckstück separat hinzubuchen will, zahlt für den Flug Palma–Frankfurt 25 Euro extra. Im Tarif „Perfect“ liegt die Freigepäckgrenze für aufgegebenes Gepäck bei 20 Kilo. Bei über einen Reiseveranstalter oder eine andere Website gebuchten Flügen müssen die Reiseunterlagen gecheckt werden: Gepäck-stücke dürfen maximal 32 Kilo wiegen und die Abmessungen von 80 x 65 x 45 cm nicht überschreiten. Alle Infos: hier.

Lufthansa

Die Gepäckbestimmungen der Lufthansa gelten laut einer Sprecherin das ganze Jahr, unabhängig von der Saison. Für Passagiere mit wenig Gepäck eignet sich der Tarif „Light“, bei dem neben einer Hand- oder Laptoptasche (40 x 30 x 10 cm) ein acht Kilo schweres Handgepäck (55 x 40 x 23 cm) inklusive ist. In Ausnahmefällen, etwa bei ausgebuchten Flügen, können Reisende per Durchsage darum gebeten werden, großes und schweres Handgepäck am Gate abzugeben und nicht mit in die Kabine zu nehmen.

Wer dazu online einen bis zu 23 Kilo schweren Koffer – Höhe plus Breite plus Tiefe dürfen maximal 158 cm betragen – hinzubucht, zahlt 25 Euro, am Check-in-Schalter oder Gate das Doppelte. Alternativ kann man bei der Buchung direkt den Tarif „Economy Classic“ wählen. Ein Gepäckrechner bringt mit wenigen Klicks Klarheit. Alle Infos: hier.

Condor

Auch bei Condor ist im günstigsten Tarif („Economy Light“) nur eine Handtasche (40 x 30 x 10 cm) inklusive, genauso wie bei allen anderen Tarifen. Ein acht Kilogramm schweres Handgepäckstück (55 x 40 x 20 cm) lässt sich ab 9,99 Euro hinzubuchen. Alternativ können Passagiere direkt den „Economy Classic“-Tarif wählen. Darin ist dann auch ein aufzugebender 20-Kilo-Koffer enthalten. Im Tarif „Economy Best“ darf das große Handgepäckstück noch zwei Kilogramm mehr als üblich (zehn) wiegen und die Kilogrenze des aufgegebenen Koffers liegt bei 25.

Im Tarif „Business“ sind zwei größere Handgepäckstücke (je 55 x 40 x 20 cm) erlaubt, die zusammen maximal 16 Kilo wiegen dürfen. Trotzdem darf eines höchstens zehn Kilo auf die Waage bringen und muss kostenfrei aufgegeben werden. Im aufzugebenden Koffer dagegen ist Platz für 30 Kilo Gepäck. Auch bei Condor darf die Summe der Außenmaße pro Gepäckstück 158 Zentimeter (Länge plus Breite plus Höhe) nicht überschreiten. Alle Infos: hier.

Corendon

Bei dem Flugunternehmen Corendon ist in allen drei Tarifen („Eco“, „Flex“, „Premium“) neben einer drei Kilo schweren Handtasche (40 x 30 x 15 cm) ein acht Kilogramm schweres Handgepäckstück (55 x 40 x 25 cm) inklusive. Im Tarif „Eco“ ist kein Freigepäck dabei, im Tarif „Flex“ darf der aufzugebende Koffer bis zu 23 Kilogramm wiegen, im Tarif „Premium“ bis zu 32 Kilogramm. Alle Infos: hier.

Sundair

Auf jedem Flug bei Sundair ist ein sechs Kilogramm schweres Handgepäckstück (55 x 40 x 20 cm) erlaubt. Als Freigepäck dürfen Erwachsene zudem einen 20 Kilogramm schweren Koffer mitbringen. Wer darüber hinaus Gepäck benötigt, muss es separat hinzubuchen. Alle Infos: hier.

Wizzair

Jeder Passagier darf eine Handtasche (bis 10 Kilogramm, 40 x 30 x 20 cm) kostenlos mitnehmen. Um im Tarif „Basic“ einen Handgepäckkoffer (bis 10 Kilo, 55 x 40 x 23 cm) mitzuführen, kann die Option „Wizz Priority“ (19 Euro) gebucht werden. Im Tarif „Wizz-Go“ ist zudem ein 20-Kilo-Aufgabegepäckstück dabei, im Tarif „Wizz Plus & Flex“ eines bis zu 32 Kilo. Weitere Gepäckstücke (10, 20, 32 Kilo) können in allen Tarifen kostenpflichtig hinzugebucht werden. Koffer dürfen eine Breite von 149 Zentimetern, eine Höhe von 119 Zentimetern sowie eine Länge von 171 Zentimetern nicht überschreiten. Alle Infos: hier.

Vueling

Alle Kunden dürfen eine Handtasche mit dem Format von maximal 40 x 20 x 30 cm unter dem Vordersitz verstauen. Nur Kunden der Tarife „Optima“, „Family“ und „TimeFlex“ können darüber hinaus ein zweites Handgepäckstück (max. zehn Kilo, 55 x 40 x 20 cm) mit in die Kabine nehmen. In den Tarifen „Optima“ und „Family“ ist zudem ein aufzugebender Koffer bis zu einem Gewicht von 25 Kilo inklusive. 15 , 20 oder 30 Kilo schwere Koffer können jeweils kostenpflichtig (ab 10, 12, 25 Euro) hinzugebucht werden. Alle Infos: hier.

Swiss/Austrian Airlines

Bei den beiden Airlines der Lufthansa-Gruppe ist das Handgepäck (55 x 40 x 23 cm, acht Kilo) wie auch eine kleine Handtasche (40 x 30 x 10 cm) in jedem der vier angebotenen Tarife inklusive. Während man bei den „Economy“-Tarifen nur jeweils ein Handgepäckstück mitnehmen darf, sind in den Tarifen „Business“ und „First“ jeweils zwei erlaubt. In den Tarifen „Classic“- oder „Flex“ ist zudem ein Aufgabegepäckstück (23 Kilo, Länge plus Höhe plus Breite maximal 158 Zentimeter) kostenfrei inbegriffen. In der „Business Class“ können Passagiere sogar zwei Gepäckstücke mit maximal 32 Kilo kostenfrei mitnehmen. Alle Infos: hier und hier.

Edelweiss Air

Jeder Passagier darf prinzipiell kostenlos eine Handtasche (40 x 30 x 10 cm) mitnehmen. Reisende der „Economy Class“ dürfen ein acht Kilogramm schweres Handgepäckstück (55 x 40 x 23 cm) sowie einen maximal 23 Kilogramm schweren Koffer dabeihaben. Wer dagegen mit der „Business Class“ reist, darf zwei Handgepäckstücke (Maße siehe oben) mit je bis zu acht Kilogramm sowie zwei Koffer mit je maximal 32 Kilogramm mitbringen. In beiden Tarifen können Reisende zusätzlich kostenlos ein Sportgepäck (Kategorie „Normal“, maximal 23 Kilogramm) aufgeben. Auch Edelweiss Air hat auf der Website einen Gepäckrechner. Alle Infos: hier.