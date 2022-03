Die Nachfrage nach Mallorca-Flügen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz steigt wieder deutlich an. Zwar ist die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden, doch macht es der weitgehende Wegfall von Corona-Beschränkungen nun wieder einfacher zu reisen. Gerade zu den vor der Tür stehenden Osterferien erwarten die Fluggesellschaften volle Maschinen, die Buchungslage ist nach Auskunft der Airlines gut.

Was sich auch an den Preisen bemerkbar macht: Bekommt man außerhalb der Ferienzeiten nach wie vor teilweise äußerst günstige Verbindungen auf die Insel, steigen die Tarife in den Schulferien um ein Vielfaches an. Die MZ hat zum Start des Sommerflugplans bei den Airlines nachgefragt, wie viele Flüge sie zwischen Deutschland und Mallorca anbieten.

Eurowings

Die größte Auswahl an Mallorca-Flügen bietet dabei Eurowings. Die zur Lufthansa-Gruppe gehörende Fluglinie spricht von einer hohen Nachfrage nach Flügen auf die Insel und rechnet mit weitgehend ausgebuchten Flugzeigen. "Vor diesem Hintergrund werden wir mit bis zu 380 Flügen pro Woche von 24 Flughäfen nach Mallorca mehr Programm anbieten als jemals zuvor – das sind sogar mehr als zum 'Vorkrisenniveau' von 2019", teilt Sprecherin Jannah Baldus mit.

Eurowings fliegt teils mehrmals täglich von Berlin Brandenburg, Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Baden-Baden, Köln-Bonn, Leipzig/Halle, München, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Paderborn/Lippstadt, Saabrücken, Stuttgart, Sylt und aus den österreichischen Städten Graz, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien sowie aus Basel, Genf und Zürich aus der Schweiz nach Mallorca.

Ryanair

Ryanair baut seine Mallorca-Verbindungen ebenfalls kontinuierlich aus und fliegt im Sommerhalbjahr 2022 nun von Berlin Brandenburg, Bremen, Köln-Bonn, Dortmund, Dresden, Weeze, Hahn, Hamburg, Baden-Baden, Memmingen, Münster/Osnabrück und Nürnberg auf die Insel. Auch von Wien aus gibt es Verbindungen nach Palma. Insgesamt werde Mallorca von 78 europäischen Flughäfen aus angeflogen, teilt eine Sprecherin mit.

Condor

Auch für Condor ist Mallorca eine der wichtigsten Destinationen, berichtet Sprecherin Johanna Tillmann. Deshalb gebe es von allen sieben Condor-Abflughäfen in Deutschland sowie von Zürich und Wien aus mehrmals wöchentlich Verbindungen nach Palma. "Von den Flughäfen Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, München, Nürnberg, Stuttgart sowie von Zürich haben Gäste sogar täglich die Möglichkeit mit Condor nach Mallorca zu fliegen", schreibt Tillmann.

Im Vergleich zum Vorjahr baut Condor damit die Strecken deutlich aus und "biete bereits ab Ostern mit über 60 wöchentlichen Flügen ab Deutschland mehr Flugoptionen nach Mallorca als im vergangenen Sommer 2021 zur Hochsaison". Insgesamt hält Condor laut Tillmann im Sommer 2022 wieder rund 90 Prozent der Kapazität des Vorkrisenjahr 2019 vor.

Easyjet

Bei Easyjet setzt man offenbar nicht so sehr auf das Ziel Mallorca: Von Deutschland aus gibt es lediglich von Berlin Brandenburg und Köln-Bonn aus sowie aus Basel Direktverbindungen auf die Insel. Die Verbindung etwa nach Hamburg wurde eingestellt, hier gibt es keine Direktflüge mehr.

Tuifly

Tuifly ist noch nicht ganz auf dem Niveau von vor der Pandemie angelangt, wie Sprecher Aage Dünhaupt erklärt. Die Airline biete 20 Hin- und Rückflüge in der Woche zwischen Deutschland und Mallorca an. Los geht es von den Flughäfen Hannover, Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart. "Wir liegen über dem Level von 2021, aber unter dem von 2019", teilt Dünhaupt mit.

Sundair

Die Fluglinie Sundair steuert Mallorca von Deutschland aus von insgesamt acht Flughäfen an: Berlin Brandenburg, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Kassel, Leipzig/Halle und Lübeck. Teils fliegt die Airline mehrmals pro Woche, manche Verbindungen gibt es nur einmal die Woche.