US-Investmentfonds Cerberus übernimmt die Hotelkette Ferrer auf Mallorca

Die mallorquinische Hotelkette Ferrer Hotels hat einen Deal mit einem großen ausländischen Investor abgeschlossen. Das US-amerikanische Investmentfonds-Managementunternehmen Cerberus Capital Management ist in das Unternehmen auf Mallorca eingestiegen und hat die Mehrheit des Kapitals übernommen. Die Ferrers halten aber weiterhin Anteile. Das berichtet das Branchen-Blatt "Hosteltur".

Zwar hat die Hotelgesellschaft die Transaktion noch nicht offiziell bekanntgegeben, dementierte den Eigentümerwechsel am Dienstag (7.6.) auf Anfrage von MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" aber auch nicht.

Cerberus ist ein 1992 gegründeter Fonds, der in Spanien vor allem im Immobiliensektor durch seine Tochtergesellschaft Haya Real Estate präsent ist. Der Fonds verwaltet Anlagen mit einem Vermögen von mehr als 55 Milliarden US-Dollar, heißt es auf der Website des Unternehmens. Die jüngste Hotelübernahme, die das Unternehmen zusammen mit der Managementgesellschaft Highgate tätigte, war der Kauf des Hotels Dorsett City in London.

Verhandlungen bereits im vergangenen Jahr

Bereits im vergangenen Jahr hatte die 1965 gegründete Ferrer-Familienkette über den Einstieg eines Investors in ihren Aktienbestand verhandelt, damals mit dem dänischen Unternehmen Zetland Capital. Man kam jedoch zu keiner Einigung. Die Corona-Krise hat den Einstieg von Dritten in die Beteiligungen der familiengeführten Hotelunternehmen der Insel beschleunigt.

Ferrer Hotels verfügt derzeit über sechs Hotels auf den Balearen, nachdem das Fünf-Sterne-Hotel Caprice Alcúdia Port im vergangenen Jahr an die Bordoy-Gruppe verkauft wurde: das Vier-Sterne-Hotel Concond und das Janeiro in Can Picafort, die Apartmentanlagen Lime Tamarindos und Lime Playa de Alcúdia in Port d'Alcúdia und das Aparthotel Lime Isabel in Cala Bona. Auf Menorca betreibt Ferrer zudem das Aparthotel Ferrer Skyline in Ciutadella. /somo