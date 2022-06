Am Samstag (25.6.) kommt es wegen des Streiks bei Ryanair sowie eines Ausstands der Fluglotsen in Frankreich bei zahlreichen Mallorca-Flügen zu Verspätungen. Betroffen sind sowohl Starts, wie auch Landungen insbesondere bei innerspanischen Flügen, aber auch Verbindungen mit Deutschland sind darunter, wie der Website der Flughafenverwaltung Aena zu entnehmen ist.

Laut der spanischen Flugsicherung hat der Streik in Frankreich massive Auswirkungen auf den Flugverkehr in ganz Europa. In Spanien gebe es die meisten Verspätungen in Madrid, Barcelona und Palma, wie es in einem Tweet heißt.

ℹ️ La Región de Vuelo de #Marsella reduce su capacidad por huelga de control aéreo en Aix. Esto tendrá un impacto en la red europea. En España, puede verse afectado el tráfico aéreo en Cataluña, Baleares y Levante.



Im Fall des Streiks bei Ryanair dagegen wurde ein weitgehender Mindestbetrieb vorgeschrieben. Wegen Kommunikationspannen und Verzögerungen im Ablauf komme es aber dennoch zu Verspätungen, die sich im Laufe des Tages ausweiten dürften, heißt es bei der Gewerkschaft USO. Am Morgen war zunächst von fünf betroffenen Ryanair-Flügen in Palma die Rede, die Verspätung hatten. Am Nachmittag teilte USO dann eine Zahl von 27 betroffenen Mallorca-Flügen mit: 20 ankommende und 7 startende Flüge, darüber hinaus seien 4 Flüge gestrichen worden. Dabei wird aber auch auf die Folgen des Lotsenstreiks in Frankreich verwiesen.

Die Gewerkschaft hatte die Kabinenmitarbeiter der Billigairline zum Streik an sechs Tagen aufgerufen: am 24., 25., 26. und 30. Juni sowie am 1. und 2. Juli. Am ersten Streiktag am Freitag herrschte am Flughafen von Palma de Mallorca weitgehend Normalbetrieb: Alle geplanten Flüge fanden angeblich statt, von Ausfällen betroffen waren lediglich ankommende Flüge aus Belgien. Hintergrund sind die Vorgaben des spanischen Verkehrsministeriums zum Mindestbetrieb, die laut Kritik der Gewerkschaft von der Airline großzügig interpretiert würden.

USO kritisiert in einer weiteren Mitteilung, dass Ryanair Mitarbeiter etwa auch aus Marokko gebracht habe, um den Streik auszubremsen. Verwiesen wurde zudem darauf, dass aufgrund des am Wochenende anstehenden Streiks von Fluglotsen in Frankreich Ausfälle sowohl bei ankommenden als auch bei startenden Frankreich-Flügen zu erwarten seien. /ff