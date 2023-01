Bessere Beleuchtung, Spielmöglichkeiten für Kinder: Die Strandpromenade von Peguera auf Mallorca wird erneuert

Die Meerespromenade an der Playa Palmira in der Deutschenhochuburg Peguera auf Mallorca wird erneuert. Das hat die Gemeinde Calvià bekannt gegeben. Zu den Maßnahmen gehört ein neuer Bodenbelag sowie der Austausch der Beleuchtungsanlage. Das Projekt ist mit einer halben Million Euro veranschlagt. Baubeginn soll nach Ende der Urlaubersaison sei, also wohl Ende Oktober oder Anfang November. Dies habe die Gemeindeverwaltung mit den touristischen Betrieben vereinbart. Die Arbeiten sollen rund vier Monate dauern.

Spielmöglichkeiten für Kinder Als Begründung gab die Gemeinde an, dass die Anfang der 90er Jahre gebaute Promenade mittlerweile sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Sie biete nicht mehr das Bild, dass man den zahlreichen Urlaubern vermitteln wolle. Die Erneuerung der Beleuchtung sei notwendi, um gesetzliche Vorgaben hinsichtlich der Energieeffizienz zu erfüllen. Zudem wolle man durch die Verbesserung der Anlagen Unfälle reduzieren und Aktivitäten wie Sport fördern. Zusätzlich soll es Spielmöglichkeiten für Kinder geben und auch Einrichtungen wie Bänke sollen ausgetauscht werden. Auch wolle man die Wasserleitungen verbessern, die die Strandduschen versorgen. Zugänge wie Treppen oder Rampen sollen ebenfalls erneuert werden. Eine weitere Maßnahme ist, einen definitiven Platz für die Wasserpumpen zu finden, die dafür sorgen, dass das Wasser bei hohen Temperaturen nicht grünlich wird. Zweite Bauphase Bei den Arbeiten handelt es sich um eine zweite Bauphase eines Anfang 2020 begonnenen Projekts, um die Infrastruktur im bei Urlaubern beliebten Küstenörtchen zu modernisieren. Damals beschränkten sich die Arbeiten auf den kleineren Nachbarstrand Torà. So wurden Mauern eingerissen, die den Passanten den Zugang zum Strand erschwerten. Durch die neuen Bauarbeiten wird die Renovierung der ersten Meereslinie von Peguera abgeschlossen.