Der Ferienflieger Tuifly ist 50 geworden. Die Airline, die früher unter den Namen Hapag-Lloyd und Hapagfly operierte, feierte diesen Geburtstag am Donnerstag (30.3.) und Freitag mit einem Jubiläumsflug von Hannover aus und einer großen Party auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca.

Am 30. März 1973 war der erste Flieger von Hamburg aus nach Ibiza gestartet. Mit der Flugnummer HF 203 hob damals eine Boeing 727-100 ab. 50 Jahre später war es eine Boeing 737-8, die ab Hannover auf die Insel flog und 189 Mitarbeiter des Konzerns, Vertreter von Reiseveranstaltern und Reisebüros sowie zahlende Kunden transportierte. Mit dabei waren auch Tuifly-Geschäftsführer Marco Ciomperlik und Benjamin Jacobi, Geschäftsführer der Bereiche Marketing und Vertrieb.

Die spanische Betriebserlaubnis kam erst auf dem Flug

Die Airline wurde in den Siebzigerjahren gegründet, weil mehr und mehr Deutsche in den Urlaub flogen. Die Hapag-Lloyd AG beschloss, eine eigene Airline zu gründen: die Hapag-Lloyd Flug.

Am Rande der Party, die abends im Hotel Torre del Mar in Platja d'en Bossa südlich der Altstadt von Ibiza-Stadt stattfand, erinnerte sich der Pilot des Jungfernfluges, Helmut Spitzer, im Gespräch mit der MZ an diesen Tag. "Wir waren monatelang mit den Vorbereitungen für den Erstflug beschäftigt und erst am Nachmittag vor dem Abflugtag konnten wir die Betriebserlaubnis vom Luftfahrtbundesamt in Braunschweig einholen."

Ein eigens losgeschicktes Taxi schaffte die nötigen Dokumente heran. "Und erst in der Luft zwischen Hamburg und Ibiza bekamen wir die Betriebserlaubnis von den spanischen Behörden."

Cocktailempfang und Buffet-Dinner

Er sei den ganzen Flug über entspannt gewesen, so der inzwischen 86-jährige und topfitte Spitzer. "Wenn wir die Genehmigung nicht bekommen hätten, wären wir halt wieder zurückgeflogen." Der erste Pilot der Airline und seine Frau, eine ehemalige Flugbegleiterin, war Ehrengast an Bord und erzählte abends, er hätte ohne Probleme auch heute noch das Flugzeug fliegen können. 1997 ist Spitzer allerdings in den Ruhestand gegangen.

Die offziellen Feierlichkeiten begannen dann am frühen Abend mit einem Cocktailempfang auf der Terrasse des Hotels Torre del Mar, zugegen war auch der Präsident des Inselrats von Ibiza, Vicent Marí, der der Airline gratulierte. Später gab es ein Buffet-Dinner, es spielte eine Band und ein DJ legte auf. Am Freitagmittag ging es dann schon wieder zurück nach Hannover.

Mallorca überholt Antalya wieder bei den Buchungen

Am Rande der Veranstaltung gaben die beiden Manager Marco Ciomperlik und Benjamin Jacobi der Presse einen Einblick in die aktuelle Lage bei der Airline und dem Reiseveranstalter allgemein. Das Sommergeschäft laufe demnach deutlich besser als im Jahr 2022. "Der Januar war zum ersten Mal nach mehreren Jahren wieder äußerst buchungsstark", sagte Benjamin Jacobi. Mallorca habe derzeit Antalya wieder leicht überholt bei den Buchungen und sei wieder einmal die am meisten nachgefragte Destination der Tui.

Was die Flugpreise angeht, rechnet Tuifly-Chef Marco Ciomperlik derzeit nicht mit weiteren signifikanten Anstiegen. "Die Kerosinpreise befinden sich derzeit in einer Seitwärtsbewegung. Für dieses Jahr haben wir den Treibstoff größtenteils eingekauft." Dennoch lägen die Preise zu Ferienzeiten natürlich deutlich höher als in den zurückliegenden Jahren.