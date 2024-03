Die Tourismusstiftung "Fundació Mallorca Turisme" war bei der ITB in Berlin erneut vertreten und bot ab dem 5. März ein dichtes Programm an Aktionen und Meetings unter Leitung des Consell de Mallorca an. Im Fokus standen Strategien rund um die Tourismusförderung und das Tourismusmanagement.

Hauptthemen auf der internationalen Tourismusmesse in Berlin waren dabei neben der Umsetzung neuer Initiativen in Richtung eines verantwortungsvollen Tourismus, die vor Monaten mit einer gemeinsamen Agenda, dem so genannten „Pledge“, vorgelegt wurden, auch die Gastronomie und die Förderung Mallorcas als erstklassiger, audiovisueller Standort.

Bei der offiziellen Delegation nahmen allen voran der Präsident des Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, teil, des Weiteren die Vizepräsidentin des Consell und Ministerin für Kultur Antònia Roca, der Minister für Tourismus José Marcial Rodríguez sowie die stellvertretende Tourimusdezernentin des Inselrats (Tourism Director- Demand & Hospitality), Susanna Sciacovelli.

Das Programm

Das Programm der Vertreterinnen und Vertreter Mallorcas startete am 4. März mit einer Diskussionsrunde mit dem Inselratspräsidenten Galmés, Minister Rodríguez, Dezernentin Sciacovelli und Vertretern der Regierung der Balearen sowie dem deutschen Reisveranstalter TUI am Hauptsitz des Unternehmens in der deutschen Hauptstadt.

Am 5. März ging es weiter mit dem ersten Messetag, bei dem die Umweltstiftung Mallorca Preservation die vom mallorquinischen Inselrat initiierte Agenda für verantwortungsvollen Tourismus auf Mallorca (Pledge) dem deutsche Fachpublikum vorstellte. Ziel ist es, diese Richtung auch auf politischer Ebene weiter zu verfolgen.

Mallorca Preservation wurde 2017 gegründet und gehört zu den bekanntesten Organisationen der Insel im Bereich Naturschutz und Erhalt der Schönheit Mallorcas. Auf höchstem Niveau werden Strategien für eine nachhaltige Zukunft der Insel entwickelt, sodass im Einklang mit dem Naturschutz sowohl das natürliche Umfeld als auch die wirtschaftlichen Grundlagen der lokalen Bevölkerung erhalten bleiben – Ziele, die mit den Vorhaben der Abteilung für Tourismus des mallorquinischen Inselrats übereinstimmen.

Initiative mit der Stadt Palma

Am Mittwoch, den 6. März, wurde eine gemeinsame Initiative mit der Stadtverwaltung von Palma vorgestellt, die sich diesem Thema widmet und die aus der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen für die Umsetzung des „Pledge“ sowie aus politischen Maßnahmen für einen verantwortungsvollen Tourismus hervorging.

Parallel dazu führte die Delegation des Inselrats (Consell) am selben Tag verschiedene Gespräche mit den wichtigsten Reiseveranstaltern, die an der Messe in Berlin teilnahmen, darunter RTK, Alltours, FTI Touristik oder Schauinsland, bei denen sich diese aus erster Hand über die Aussichten des deutschen Marktes für die nächste Saison auf Mallorca informieren konnten.

Die Kulinarik der Insel

Abgerundet wurde der Mittwoch, 6. März, mit einer Veranstaltung, bei der es darum ging, den Gästen die Essenz der Insel schmackhaft zu machen: Mallorca en esencia, edición ITB de Berlín. Wichtige Vertreterinnen und Vertreter des Tourismussektors, Unternehmen und Persönlichkeiten der Branche kamen bei einem Abendessen zusammen und hatten die Möglichkeit, ein Netzwerk zu knüpfen. Dieses Netzwerk soll eine Plattform bilden, von der aus Mallorca als eine Insel des respektvollen Umgangs mit der Natur und hohen Qualitätsstandards beworben wird.

Der mallorquinische Küchenchef und Träger eines Michelin Sterns, Santi Taura, koordinierte dieses Abendessen, an dem insgesamt 150 Gäste teilnahmen, als kulinarischer Leiter. Die Gäste kamen in den Genuss von Gerichten, die mit mallorquinischen Produkten zubereitet wurden. Dazu werden Weine der Insel gereicht.

Über dieses Programm hinaus absolvierte die mallorquinische Delegation viele Meetings und Besprechungen mit Vertreterinnen und Vertretern internationaler Unternehmen, die sich dieser Tage in Berlin aufhielten.

