Der nächste deutsche Discounter möchte eine Filiale auf Mallorca eröffnen

In den vergangenen Jahren haben mit Aldi, Lidl, Rossmann –sowie weitaus früher Müller – einige deutsche Ketten auf Mallorca Filialen eröffnet. Nun möchte ein weiteres Unternehmen auf der Insel Fuß fassen. Wie ein Firmensprecher gegenüber der MZ bestätigte, prüft der Textil-Discounter Kik derzeit, den Schritt auf die Insel zu wagen.

Frühes Stadium der Sondierungen

Allerdings werde man nichts übers Knie brechen: "Wir befinden uns in einem frühen Stadium der Sondierungen", so der Sprecher. "Vor 2025 wird es nichts Konkretes geben." Derzeit untersuche man etwa, welche Lagen für Kik überhaupt in Frage kämen. Das Unternehmen entscheide sich meist für Standorte jenseits der sogenannten Premium- oder A-Lagen. Zudem suche man, wie viele andere Discounter auch, die Nähe zu anderen Geschäften.

Eine weitere Rolle spielt die Verkaufsfläche, die mindestens 650 Quadratmeter groß sein sollte. Inwieweit sich das Unternehmen in einer der Städte auf der Insel oder doch in einem Dorf oder Einkaufszentrum niederlassen würde, könne man derzeit noch nicht beurteilen.

Gute Erfahrungen in Spanien

Eine Filiale auf Mallorca wäre bei weitem nicht die erste Kik-Dependance in Spanien. Der Textil-Riese, der in insgesamt 14 europäischen Ländern vertreten ist, eröffnete im Jahr 2022 das erste Geschäft. Seither ist die Kette um 26 weitere Filialen angewachsen. Die meisten befinden sich in Südspanien, aber auch im Großraum der Hauptstadt Madrid gibt es gleich sieben Kik-Geschäfte. "Wir haben sehr gute Erfahrungen in Spanien gemacht", erklärt der Unternehmenssprecher.

Mallorca sei für die Kette sicherlich interessant, weil hier viele Urlauber und Residenten schon mit der Marke vertraut sind. Allerdings sei dies nicht der einzige Faktor für die Entscheidung, hier nach einem Standort zu suchen, so der Sprecher.

Das Unternehmen hat neben Kleidung für Herren, Damen und Kinder auch Haushalts- und Dekorationsprodukte im Angebot.

