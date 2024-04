Nun aber mal Klartext - Sabine Christiansen und Wolfgang Kubicki im Mallorca-Podcast

Das Wirtschaftsforum Neu Denken steht vor der Tür. Bei dem hochkarätigen Event, das am 23. - 25. Mai im Castillo Hotel Son Vida in Palma stattfindet, ist unter anderem auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki zu Gast. Der FDP-Politiker spricht gemeinsam mit der TV-Journalistin Sabine Christiansen im Willipedia-Podcast über die aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage in Deutschland.

Mehr zum Willipedia-Podcast