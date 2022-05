Die Beleuchtung an der Playa de Palma auf Mallorca soll besser werden. Die Stadträtin für Infrastruktur, Angélica Pastor, verkündete am Mittwoch (25.5.), dass die Stadt Palma drei Projekte zur Erneuerung der Beleuchtung beschlossen hat. Alle Glühbirnen an der Strandpromenade und an der Parallelstraße zur Promenade werden von Natriumdampflampen auf LED-Lampen umgestellt. Mit dieser Investition von insgesamt rund einer Million Euro erhofft sich die Stadt finanzielle Einsparungen und eine Senkung des Energieverbrauchs.

50 Prozent des Budgets aus europäischen Töpfen Das erste Projekt betrifft das Gebiet s'Arenal, wo 480 Lampen ausgetauscht werden. Das Rathaus erwartet, dadurch mehr als 51.750 Euro und 82 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen. Im Rahmen des zweiten Projekts werden rund 650 Glühbirnen in Les Meravelles für 410.000 Euro ersetzt, um 83.000 Euro und rund 450 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen. In Coll d'en Rabassa schließlich investiert Palma 322.000 Euro für den Austausch von 158 Lampen, wodurch rund 14.000 Euro und 125 Tonnen CO2 eingespart werden. Etwa 50 Prozent des Budgets soll aus europäischen Mitteln finanziert werden. 13