Der aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh, der derzeit auch mit Auswanderin Danni Büchner anbandelt, sucht für seine Cocktailbar Chucca an der Playa de Palma (Carrer de Llaüt, 23) neue Mitarbeiter. "Wir suchen Promoter, aber auch Kellner und Barkeeper", so Abdoulkhanzadeh zur MZ. Grund sei zum eine die anstehende Sommersaison, aber auch, dass der Auswanderer seine Bar schon bald vergrößern will. Es sollen einige Sitzplätze mehr hinzukommen.

Die Bewerbungsgespräche starten ab jetzt, ab 1. Mai sollen die neuen Mitarbeiter dann tätig werden. "Sie kriegen einen festen Vertrag, werden regulär versichert, alles ist offiziell und legal", sagt Abdoulkhanzadeh, der seine in unmittelbarer Nähe zum Bierkönig gelegene Bar ganzjährig öffnet. Stressresistente Teamplayer gesucht "Die Bewerber sollten stressresistent und Teamplayer sein. Außerdem sollten sie Lust auf den Job mitbringen und wissen, worauf sie sich einlassen", so Abdoulkhanzadeh. Deutsch zu sprechen, sei zudem besonders wichtig, Spanischkenntnisse sind eher zweitranging. Bewerber sollten maximal 35 Jahre alt sein. Sohel Abdoulkhanzadeh wurde mit seiner damaligen Partnerin Jasemin Ehrck durch das Vox-Auswanderer-Format "Goodbye Deutschland" bekannt. Das mittlerweile getrennte Paar hat gemeinsam einen Sohn. Ehrck ist mittlerweile nach Deutschland zurückgekehrt. Sohel Abdoulkhanzadehs Name tauchte in den vergangenen Wochen zudem immer wieder in den Medien auf, da er derzeit Daniela Büchner datet. Auch Büchner kennt man aus dem Format "Goodbye Deutschland". Sie lebt seit 2015 mit ihren fünf Kindern im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb ihr Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen nun fünfjährigen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Bewerbung einreichen Wer Interesse an den Jobs im Chucca hat, kann sich per E-Mail an sohel.azadeh@gmx.de melden. /sw