Nachdem TV-Auswanderin Daniela Büchner Mitte Dezember auf Instagram hat durchblicken lassen, dass sie gerade jemanden datet, gibt es nun neue Details zu "Mr. X.": Wie Promiflash berichtet, soll sich Büchner derzeit mit Auswanderer-Kollege Sohel Abdoulkhanzadeh treffen. Abdoulkhanzadeh ist ebenfalls Teil des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" und betreibt in Arenal die Cocktailbar Chucca.

Vor einigen Tagen meldete sich dann auch die Ex-Freundin des Bar-Betreibers, Jasemin Ehrck, zu Wort. Sie bestätigte die Liebesgerüchte gegenüber Promiflash mit den Worten: "Ja, Danni und Sohel sind schon seit einiger Zeit zusammen, beziehungsweise dabei, sich kennenzulernen."

Das mittlerweile getrennte Paar, das gemeinsam einen Sohn hat, lernte Daniela Büchner damals gemeinsam kennen, erzählte Ehrck Promiflash. "Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass zwischen denen mal was laufen könnte", so die Ex-Auswanderin weiter. Daniela Büchner sei aber kein Grund für ihre Trennung von Bar-Betreiber Abdoulkhanzadeh, die nun schon mehr als ein Jahr ist.

Im Herbst 2020 hatte sich Büchner erstmals nach dem Tod ihres Mannes wieder auf eine Beziehung eingelassen. Die Liebe zwischen Schlagersänger Ennesto Monté und ihr hielt jedoch nicht lange, und sie trennten sich im März 2021 wieder. Seitdem war es ruhig um das Liebesleben der Auswanderin.

Bekannt geworden ist Daniela Büchner an der Seite von Jens Büchner durch das Vox-Auswandererformat "Goodbye Deutschland". Sie lebt seit 2015 mit ihren fünf Kindern im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb ihr Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen nun fünfjährigen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. /sw