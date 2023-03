Am Donnerstag (9.3.) haben die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie "The Mallorca Files" im Zentrum von Palma de Mallorca begonnen. Das Filmteam drehte auf dem Rathausplatz und im Carrer Palau Reial eine Szene. Darin kommt ein Politiker in einem Cabrio am Rathaus an, wo eine Gruppe gegen den Bau weiterer Wasserparks demonstriert. Zumindest war das auf den Plakaten zu lesen, die sie mit sich trugen.

Die Folge spielt während eines Wahlkampfes, denn an den Laternenmasten auf dem Platz und auf der Straße hingen Plakate mit dem Konterfei des Politikers, der in der Serie Ernesto Chávez heißt. In einer der Szenen war auch die Hauptdarstellerin Elen Rhys zu sehen, die die Rolle der britischen Detektivin Miranda Blake spielt. Ihr Partner ist in der Serie der deutsche Polizist Max Winter, gespielt vom Österreicher Julian Looman. Mallorca Files: Neues Polizeirevier mit Meeresblick In den nächsten Tagen werden die Dreharbeiten der Produktion von BBC und ZDF an weiteren Schauplätzen fortgesetzt, darunter in einem neuen Polizeirevier mit Blick aufs Meer und einem Labor für Kriminaltechnik. In der deutsch-britischen Krimiserie ermitteln der chaotische Max Winter (Julian Looman) und die pflichtbewusste Miranda Blake (Elen Rhys) als ungleiches Paar auf der Balearen-Insel. Die Engländerin und der Deutsche sind jedoch inzwischen ein eingespieltes Team, besonders wenn es darum geht, ihre spanische Chefin Inés Villegas (María Fernández Ache), die jeden Schritt ihres Teams streng überwacht, in Schach zu halten. Karte mit Drehorten aus den ersten beiden Staffeln "The Millarca Files" Die erste Staffel hatte rund sechs Millionen Zuschauer aus 70 Ländern, insbesondere aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Skandinavien, dem Baltikum, Thailand und ­Japan. Auch die zweite Staffel hielt die hohe Zuschauerquote. Die japanischen Fans sind dabei besonders engagiert. Die Tourismus-Abteilung des Inselrats erhielt immer wieder Anrufe aus Japan bekommen - die Menschen wollten unbedingt mehr über diese Insel erfahren, auf der ihre Lieblings-Krimiserie spielt. Das könnte Sie interessieren: Panorama TV-Tipp: In "The Mallorca Files" ermitteln ein Deutscher und eine Britin zu Mordfällen auf der Insel Szene Zweite Staffel von "The Mallorca Files" startet auf BBC One Boulevard TV-Tipp: Am Sonntag wieder zwei Folgen von "Mallorca Files" Daraufhin erstellte die Mallorca Film Commission eine Karte mit allen wichtigen Drehorten aus beiden Staffeln. Von den Coves del Drach über die Serra de Tramuntana bis zur Altstadt von Palma können Fans so den Spuren der TV-Kommissare kreuz und quer folgen und Zusatzinfos zu den jeweiligen Kapiteln nachlesen. Die Karte gibt es auf Spanisch und Englisch zum Download unter http://mallorcafilmcommission.net/grafics-descargables/.