Nachteulen aufgepasst: ZDFneo zeigt in der Nacht von Freitag (27.5.) auf Samstag die gesamte zweite Staffel der britischen Krimiserie "The Mallora Files". Wie der Titel vermuten lässt, spielt die BBC-Produktion auf Mallorca. Hauptpersonen sind die britische Kommissarin Miranda Blake und der deutsche Kommissar Max Winter. Die beiden arbeiten in der Serie für die spanische Polizei auf der Insel und ermitteln in Mordfällen. Jede Folge behandelt einen eigenen Fall und kann somit getrennt von den anderen gesehen werden.

Auf ZDFneo läuft am Freitag um 23.45 Uhr die erste der sechs Folgen der zweiten Staffel mit dem Titel "Maestro". Laut Programmbeschreibung geht es dabei um folgenden Fall: "Mitten auf der Opernbühne wird der berühmte Sänger José Castaña in der Kulisse von hinten erstochen. Über hundert Personen geraten in Verdacht, doch Zeugen gibt es keine. Des Mordes verdächtig sind zunächst sowohl die trauernde Witwe Domenica als auch die Anwältin des Opfers. Als Miranda und Max sich schon so gut wie sicher sind, wer hinter der Tat steckt, gibt es eine unerwartete Wendung."

"Der Traum vom Ruhm" handelt von einem jungen Fußballspieler

Direkt darauf, am Samstag um 00.30 Uhr läuft die zweite Folge "Einmal Held sein": "Als Diego Gris als vermisst gemeldet wird, befragen Max und Miranda als Erste die trauernde Mutter Rosalía, die bereits vom Tod ihres Sohnes überzeugt ist. Die erste Spur der Ermittlungen in dem Vermisstenfall führt zu der Forensikerin Maria Himénez. Sie hatte Streit mit dem verschwundenen Diego, der versuchte, ihre Ausgrabungen zu boykottieren, was Maria verdächtig macht. Während ihrer Ermittlungen werden Miranda und Max von einem merkwürdig wirkenden, älteren Privatdetektiv verfolgt. Schließlich kommt es zu einem Gespräch zwischen den dreien, in dem Frank Bottomley ihnen eröffnet, dass er im Auftrag von Rosalía Gris nach dem Verbleib ihres Sohnes forsche. Dabei stößt der Detektiv auf ein Familiengeheimnis, das er nur allzu gern mit den Polizisten teilt. Jedoch hat Frank, der seine eigenen Investigationen leitet (Frank Bottomley Investigation – FBI), eine ganz eigene Theorie zum Fall."

Um 01.15 Uhr läuft die dritte Folge "Der Traum vom Ruhm": "Der junge Fußballspieler Rico erhält Morddrohungen, da er seinen Heimatverein Real Mallorca verlassen und zu einem Verein nach Deutschland wechseln will. Miranda und Max versuchen alles, um den Erpresser zu finden, doch die Lage spitzt sich immer mehr zu, bis schließlich Ricos bester Freund Carlos ermordet aufgefunden wird. Bei ihren Ermittlungen stoßen Miranda und Max auf viele zerplatzte Träume."

"Die blaue Feder": Verschwunden im größten Naturschutzgebiet Mallorcas

Um 01.55 Uhr läuft die vierte Folge "Rache eiskalt serviert": "Der Restaurantkritiker Oliver Barker stirbt aufgrund einer Vergiftung. Miranda und Max ermitteln in dem Restaurant, in dem Oliver seine letzte Mahlzeit zu sich genommen hat. Da der Kritiker für seine harten Urteile berühmt und berüchtigt war, geraten viele potenzielle Verdächtige ins Visier der beiden Ermittler. Als der Fall fast gelöst scheint, wird Max unerwartet zum Lebensretter."

Um 02.40 Uhr läuft die fünfte Folge "Die blaue Feder": "Miranda und Max sollen den vermissten Vogelbeobachter Tony Ball finden. Das Problem: Der Mann ist im größten Naturschutzgebiet der Insel spurlos verschwunden. Bei der Suche nach Tony Ball stoßen die beiden auf rabiate Umweltschützer und ein Schmugglernetz. Niemand ist bereit, bei den Ermittlungen zu helfen. Aber die Zeit drängt: Aufgrund seines Diabetes schwebt der gesuchte Mann in Lebensgefahr."

Um 03.25 Uhr läuft "Der Gesetzlose", die sechste und letzte Folge der zweiten Staffel: "Auf der "Rancho del Rey" gab es mehrere Fälle von Kreditkartenbetrug. Nachdem zunächst Hilfsarbeiter verdächtigt wurden, gerät schließlich José Rey, Enkel des Familienunternehmers, in Verdacht. Dann kommt es zum Mord auf der Ranch: Großvater Xisco wird erstochen aufgefunden. Josés einziger Freund Javier, der auf der Ranch als Stallmeister arbeitet, glaubt noch an die Unschuld seines Freundes und nimmt Max und Miranda mit auf eine Reise in die Pampa."