Die Saison der gigantischen Yachten in den Gewässern vor Mallorca ist endgültig in Gang gekommen. Nachdem in den vergangenen Wochen vor allem die "Koru" und die "Abeona", die beiden Yachten von Amazon-Gründer Jeff Bezos im Mittelpunkt standen, sind nun zwei weitere US-Amerikaner mit ihren Freizeitschiffen angekommen.

Seit den frühen Morgenstunden des Sonntags (21.5.) liegt die "Rising Sun" wieder vor der Insel. Die 138-Meter-Yacht gehört dem Entertainment-Mogul David Geffen und war in den vergangenen Jahren schon häufig Gast in den Gewässern der Insel. Neben den üblichen Features eines Schiffs dieser Gattung wie Hubschrauberlandeplatz, Fitness-Studio, großzügigem Pool und Spa, verfügt die "Rising Sun" auch über einen Basketballplatz. Das Schiff wurde im Jahr 2004 von Lürssen auf der Werft in Bremen gebaut und gehörte zunächst dem Oracle-CEO Larry Ellison. 2010 erwarb Geffen die Yacht. Sie bietet auf fünf Decks mit rund 8.000 Quadratmeter Wohnfläche Platz für 18 Passagiere in neun Kabinen. Um die Gäste können sich bis zu 45 Besatzungsmitglieder kümmern. Die "Rising Sun" fährt unter der Flagge der karibischen Steueroase Cayman Islands. Auch die "Madsummer" liegt vor Palma Direkt neben der "Rising Sun" liegt seit Sonntag auch die "Madsummer". Die 2019 ebenfalls bei Lürssen vom Stapel gelaufene Yacht gehört dem in Miami ansässigen Bauträger und Immobilien-Unternehmer Jeffrey Soffer. Das Gefährt ist 95 Meter lang und kann ebenfalls mit einem Helikopter angeflogen werden. Sie bietet Platz für 20 Gäste und 30 Besatzungsmitglieder. An Bord kann man sich unter anderem im Pool und im Privatkino vergnügen. Jeff Bezos reist nach Cannes Jeff Bezos hat mit seinen Yachten derweil die Insel verlassen. Nach einigen Tagen der Auszeit, die er unter anderem in den Gewässern von Calvià im Südwesten der Insel verbrachte, fuhren die "Koru" und die "Abeona" nach Südfrankreich weiter. Hier liegen sie derzeit vor Cannes. /pss