Es ist wie mit dem Angebot der Nikoläuse im Supermarkt: Auch die rebajas beginnen gefühlt jedes Jahr früher. Kaum hat der Sommer angefangen, steht auf Mallorca wieder der Schlussverkauf an, obwohl erst ein Bruchteil der aktuellen Mode unters Volk gebracht wurde. Die kleinen Geschäfte wollen zwar am traditionellen Start zum 1. Juli festhalten, größere Ketten haben jedoch teilweise schon mit den Rabatten begonnen oder wollen ab dem 22. Juni loslegen – auch, um vom Geschäft am verkaufsoffenen Sonntag (25. Juni) profitieren zu können. Zu Beginn werden die meisten Sommerwaren wohl um 30 bis 40 Prozent reduziert sein.