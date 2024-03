Das "First Dates Hotel" auf Mallorca geht weiter. Am Montagabend (11.3.) gibt es eine neue Folge des Spin-Offs der Vox-Dating-Show "First Dates - Ein Tisch für zwei". Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr.

Im "First Dates Hotel" begrüßt Moderator Roland Trettl Single-Männer und -Frauen aus ganz Deutschland, die nach der großen Liebe suchen. In entspannter Urlaubsatmosphäre bekommen die Teilnehmer die Möglichkeit zu flirten, zu daten und sich im besten Fall sogar ineinander zu verlieben. Die Singles dürfen bei einem Abendessen ihr persönliches Blind-Date kennenlernen. Springt der Funke über, können sie den Aufenthalt verlängern und am nächsten Tag ein weiteres Rendezvous haben. Doch auch, wenn es mit dem ursprünglichen Date-Partner nicht passt, gibt es die Möglichkeit, die große Liebe unter den anderen Single-Gästen zu finden.

Kandidaten werden auf Mallorca als Gäste behandelt

Gastgeber und Starkoch Rolan Trettl fiebert mit den Singles im "First Dates Hotel" mit. "Die Zuschauer können sich auf das freuen, worauf sie sich schon die letzten Jahre freuen konnten: sehr viel Respekt und Lust von unserer Seite, Single-Menschen zusammenzubringen und sie dadurch glücklich zu machen. First Dates ist eines der wenigen Fernsehformate, bei dem die teilnehmenden Menschen als Gäste gesehen werden, und man behandelt sie dementsprechend. Hier werden sie ernst genommen und geliebt, wodurch ein respektvolles und liebevolles Format entsteht", lässt er sich in Medienberichten zitieren.

Auch eine blinde Kandidatin dabei

Eine Kandidatin, die versuchen wird auf Mallorca die große Liebe zu finden, ist die 30-jährige Lena Simons aus Moers. Ein "Blind-Date" ist für das Model jedoch nichts Neues: Lena Simons ist fast vollständig blind. Ihre Diagnose: Optikusatrophie. Dabei sterben die Nervenfasern der Augen unheilbar ab. Konnte sie als Kind noch am Sportunterricht teilnehmen und Bälle fangen, ging das mit 13 Jahren nicht mehr. Ihr Sehnerv wurde nach und nach schlechter. Doch das hält sie nicht davon ab, im "First Dates Hotel" die große Liebe zu finden. "Ich kann nicht wie die Sehenden mit den Augen flirten, weil ich den anderen nicht genau erkenne - riechen und spüren kann ich schon", erklärt sie in der "Neue Ruhr/Rhein Zeitung". Das "First Dates Hotel"-Team rund um Roland Trettl versprach: Wir finden einen geeigneten Partner für dich!