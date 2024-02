Wer sich bildhaft daran zurückerinnern will, wie die Liebesgeschichte von TV-Mallorca-Auswanderin Jenny "Delüx" und ihrem Achim angefangen hat, sollte am Montag (12.2.) um 22.20 Uhr Vox einschalten: Unter dem Namen "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer: zwei Hochzeiten" zeigt der Privatsender eine Wiederholungsfolge, in der auch die Hochzeitsvorbereitungen der YouTuber Lisha und Lou Savage Thema sind. Erstausstrahlung war am 9. September 2022.

Jenny "Delüx" und Achim Thiesen

Mit dem deutlich älteren Achim Thiesen hat die Mutter eines Sohnes auf Mallorca ihr Glück gefunden, heißt es in der Programmbeschreibung. Schon bald sollen die Hochzeitsglocke läuten und das gleich doppelt – standesamtlich in Jennys Heimat Bad Schmiedeberg und bei einer freien Trauung auf der Mittelmeerinsel. Gerade einmal sechs Wochen bleiben der mittlerweile 37-Jährigen, um ihr Brautkleid für die Trauung in ihrem Heimatland Deutschland zu finden. Es wird spannend, denn Jenny "Delüx" ist ganze 1,86 Meter groß. Ob sie als überdurchschnittliche große Frau das passende Kleid findet? Achim Thiesen braucht einen Anzug. Für ihn ist es bereits die vierte Hochzeit.

"Achim und ich kennen uns schon über vier Jahre und sind seit Dezember 2021 zusammen", so Auswanderin Jenny Matthias 2022 zur MZ. Die Ausstrahlung der Folgen des Auswanderer-Formats finden oft erst mehrere Monate oder zumindest Wochen später statt. Am 19. August 2022 war für Jenny und Achim der erste große Tag.

Wie aus Jenny Matthias Jenny Thiesen wurde

Jenny Matthias zog mit zarten 23 Jahren 2010 auf die Insel, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Jenny eröffnete unmittelbar nach der Ankunft ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor, die erst vor wenigen Tagen verfrüht in die Saison 2024 gestartet ist. 2013 trennten sich die beiden Auswanderer. 2018 verstarb Jens Büchner infolge einer Krebserkrankung.

Achim Thiesen betreibt seit 2018 das Schuhgeschäft Leguano in Cala Millor und ist seit 2017 auf der Insel. Seit der standesamtlichen Hochzeit in Deutschland im August 2022 sind Jennifer und Achim Thiesen verheiratet. Im Oktober 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt. Im Juni 2023 machten beide zudem ein weiteres Lokal in Artà auf. Seit Oktober 2023 betreiben sie zudem das Restaurant "Happy Schnitzel" in Cala Millor, ganz in der Nähe ihrer beiden Geschäfte.

Lisha und Lou Savage

Nicht nur die Hochzeit der Thiesens wird in der Folge gezeigt. Auch das Influencer-Paar Lisha und Lou Savage will auf Mallorca endlich seine Traumhochzeit feiern. Und die muss vor allem für Lisha Savage perfekt sein. Ob Location, Kleid oder Dekoration: Die beiden Auswanderer haben ganz genaue Vorstellungen. Doch leider rennt ihnen die Zeit davon. Erschwerend kommt hinzu, dass es auf Mallorca kaum noch Locations für die aktuelle Hochzeitssaison gibt. Ob zumindest die Brautkleidsuche auf Anhieb klappt?

Dafür reist Lisha kurz nach einer Brust-Verkleinerung nach Istanbul und geht dort an ihre Schmerzgrenze, wie Zuschauer in der Sendung sehen können. Gezeigt wird in diesem Zusammenhang auch Hochzeits-Planerin Claudia Runggaldier, die ebenfalls "Goodbye Deutschland"-Auswanderin ist und etwa auch Caro und Andreas Robens ein zweites Mal "getraut" hat.

Spoiler: Wer wissen will, ob am großen Tag, dem 15. Oktober 2022, im Beach Club in Arenal am Ende alles geklappt hat, kann sich diesen Artikel hier ansehen: