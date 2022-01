Mallorca ist und bleibt ein beliebtes Ziel für deutsche Auswanderer. Auch im Reality-Format "Goodbye Deutschland" steht die Insel in der neuen Folge mal wieder im Mittelpunkt. Am Montag (24.1.) um 20.15 Uhr werden auf dem Privatsender Vox gleich zwei Inselschicksale zu sehen sein - mit altbekannten Protagonisten und mit Mallorca-Neulingen.

Da sind zum einen Sarah und Sebastian. Für ihren Traum vom Leben unter der spanischen Sonne stellen die Altenpfleger Sarah und Sebastian ihr Leben auf den Kopf. Die Düsseldorfer kündigen ihre feste Stelle mit sicheren Einkommen und wandern nach Mallorca aus. Mit coolen Videos vor der Traumkulisse der Baleareninsel wollen Sarah und Seba ihre Social-Media-Kanäle pushen. Knapp eine Million Follower haben sie bereits. Jetzt hoffen die beiden auf den ganz großen Deal auf Mallorca. Von Altenpflegern zu TikTok-Stars - wird das funktionieren?

Andreas Robens hat sich bereits seit Jahren ein Leben auf Mallorca aufgebaut. Doch dem Auswanderer stehen schwere Tage bevor. Seit Monaten träumt seine Caro von einer neuen Küche. Und liegt Andreas damit in den Ohren. Doch der findet, dass die alte Küche durchaus noch taugt. Außerdem wollen sich die Bodybuilder von einem ihrer Läden trennen: das Selbstbedienungs-Fitnessstudio in Palma steht zum Verkauf. Wer beißt an? /somo