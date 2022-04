Das klingt gar nicht gut. Der über das Fernsehformat "Goodbye Deutschland" bekannte Mallorca-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh ist im Krankenhaus gewesen. Trotz vierstündiger Untersuchung konnten die Ärzte nicht feststellen, was dem Wirt an der Playa de Palma fehlt.

"Meine Schmerzen gehen vom Nacken über das Schlüsselbein in den Rücken und bis zum Fuß. Also die gesamte rechte Seite meines Körpers", sagt der Auswanderer der MZ. Ein erster Verdacht auf Nierensteine konnte nicht bestätigt werden. "Die Ärzte haben alle möglichen Tests gemacht. Die Werte sind alle im grünen Bereich und man hat mir gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Aber ich will wissen, woher die Schmerzen kommen."

Das soll nun am Montag ein Termin beim Internisten klären. Abdoulkhanzadeh vermutet, dass er sich eventuell den Ischiasnerv eingeklemmt hat. "Ich muss mich derzeit sehr zurücknehmen und einschränken, damit ich schnell wieder fit werden kann."

Weiter Personal im Chucca gesucht

Abdoulkhanzadeh war 2019 mit seiner früheren Partnerin Jasemin Ehrck auf die Insel ausgewandert. Das Paar hat ein Kind. Mittlerweile ist der 34-Jährige mit der 25-jährigen Nicola aus Saint-Louis zusammen. Seit drei Jahren führt der Auswanderer die Cocktailbar Chucca an der Playa de Palma.

"Der Saisonstart bisher übertrifft alles. Wir haben sehr viel zu tun und sind happy, dass es so gut läuft und wir nach und nach unsere ganzen Stammkunden wiedersehen können. Die sind natürlich sehr froh, endlich wieder auf der Insel Urlaub zu machen", sagt Abdoulkhanzadeh.

Nach wie vor sucht der Wirt nach Personal für die Bar. Ganz dringend werden Kellnerinnen und Kellner benötigt. Bewerber müssen fließend deutsch sprechen. Spanisch ist eher zweitrangig. Es wird zudem verlangt, dass das Personal teamfähig und stressresistent ist.

Abdoulkhanzadeh hat zudem Baby-Katzen zu verschenken. /rp