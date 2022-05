Die beiden aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Caro und Andreas Robens hatten kürzlich etwas zu feiern: ihren Jahrestag, den 16. Mai. "Nun sind wir schon 12 Jahre zusammen. Ich hätte niemals gedacht, dass einen so viel mit einem Menschen verbinden, die Liebe so stark und das Vertrauen so groß werden kann. Es gibt nichts Schöneres!!!!!", schrieb Bodybuilderin Caro Robens anlässlich des besonderen Tags am Mittwoch (18.5.) auf ihrem Instagram-Account und postete ein Foto von dem verliebten Pärchen.

Einzug noch am selben Tag

Kennengelernt hatten sich die Auswanderer 2010 in der Diskothek Oberbayern an der Playa. "Andreas hat dort an der Tür beziehungsweise Kasse gearbeitet, ich als Kellnerin", erzählt Caro Robens der MZ. Mitte Mai seien beiden dann mit den Kollegen frühstücken gegangen und hätten sofort gemerkt, dass sie sich gut verstehen. "Wir haben uns dann für den nächsten Tag am Strand verabredet. Noch am selben Tag ist Andreas bei mir eingezogen", erinnert sich Caro Robens. Von diesem Tag an habe das Paar zusammen gewohnt und sei unzertrennlich gewesen. "Das hat sich bis heute auch nicht geändert", so Caro Robens weiter.

"Schneller als bei anderen"

Nur zwei Monate später hätte Andreas um ihre Hand angehalten, im Dezember 2010 heirateten die beiden schließlich. "Es ging alles etwas schneller bei uns als bei anderen", erzählt Caro Robens. Einen Monat vor der Hochzeit, im November 2010, unterschrieben die beiden noch den Mietvertrag für ihre erste Boutique. Im März 2011 eröffneten sie das "Pirates" mit sexy Damenklamotten und Sportbekleidung in Arenal. Im Oktober schlossen sie die Boutique wieder und weihten dafür ihr erstes Fitnessstudio ein. "Beides gleichzeitig ging nicht, da es zu viel Arbeit war", so die Auswanderin. Dann folgten weitere Lokale. "Das Solarium kam hinzu, 2018 das Iron Diner, 2019 das Esport-Fitness in Palma." Mittlerweile betreibt das Paar mit Franchise-Nehmern nur noch das Iron Diner in Arenal und selbst das Iron Gym, das ebenfalls in Arenal liegt.

Nach dem Jahrestag im Mai sind die beiden im Dezember also schon zwölf Jahre verheiratet. 2020 feierten sie, um anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums ihr Eheversprechen zu erneuern, sogar eine zweite Hochzeit.

Fragt man die beiden, was sie aneinander so schätzen, fallen Caro Robens direkt eine ganze Reihe an Dingen ein: "Ich mag, dass Andreas sehr verlässlich ist, dass ich mich 100 Prozent auf ihn verlassen kann. Dann natürlich sein Aussehen, seinen Körper. Ich fand Männer mit Muskeln schon immer sehr reizend. Dabei ist Andreas mein erster Bodybuilder", so Caro Robens. Und Andreas? "Was ich an Caro am besten finde? Alles."

Und das Geheimnis ihrer Ehe? "Wir sind nicht nur Ehepartner, sondern auch Freunde und Liebhaber. Wir arbeiten zusammen, leben zusammen, unternehmen alles zusammen, haben dieselben Hobbys", so Caro Robens. Auch streiten würde sich das Paar oft. "Doch genauso schnell vertragen wir uns auch wieder."

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, Andreas Robens seit März 2010. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich jetzt auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. "Wir brezeln jetzt das "Iron Gym" voll auf", sagte Caro Robens vor einigen Wochen zur MZ. Sie hätten neue Maschinen gekauft, den Aerobicraum zum Trainingsraum umgebaut.

Stand Outdoor-Projekt

Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist in der Planung. "Das Lokal mit großer Terrasse, das wir wollten, wurde verkauft. Wir warten nun darauf, dass es nächstes Jahr wieder zur Miete ausgeschrieben wird, oder dass wir das Projekt in Zusammenarbeit mit der Uni das Projekt doch am Strand verwirklichen können", so Caro Robens. Am 26. März hat das Paar zudem das "Iron Diner" in Arenal mit neuen Franchise-Nehmern wiedereröffnet.